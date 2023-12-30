Понад 1,2 млн дітей отримали привітання і подарунки у рамках новорічної акції "Рінат Ахметов - Дітям"

Всеукраїнська новорічна акція "Рінат Ахметов - Дітям" - традиція добра і допомоги довжиною у понад два десятиліття. За цей час новорічно-різдвяні привітання та подарунки отримали понад 1,2 мільйона хлопців та дівчат зі всієї України.
Про це повідомляє прес-служба фонду.
У грудні 2023 року Фонд Ріната Ахметова привітав понад 81 тисячу дітей, серед яких дітлахи у:
— 10 інтернатах, які евакуювали із Донецької області;
— 50 дитячих будинках сімейного типу;
— 17 центрах "ЯМаріуполь" — усіх, що діють в Україні.
Також подарунки отримали маленькі переселенці у — "Зеленому центрі Метінвест Запоріжжя"; діти, якими опікується Донецька обласна державна адміністрація; юні учасники інших проєктів фонду; переможці конкурсів "Дзвінок Святому Миколаю" та "Лист Святому Миколаю"; всеукраїнського конкурсу есе "Моя Україна".
Команда фонду провела 10 святкових заходів з врученням подарунків для майже 400 дітей-переселенців із Донецької та Запорізької областей, Маріуполя, соціально-незахищених категорій, сиріт, дітей, які втратили батьків під час війни.
Фонд отримав колосальну кількість відгуків на заклик до участі у всеукраїнських конкурсах: понад 9,5 тисяч листів та майже 2 тисячі дзвінків надійшли у рамках конкурсів Святому Миколаю. Серед учасників було розіграно корисні подарунки.
Зимовими святами допомога не обмежується. Так, у рамках програми "Рінат Ахметов — Дітям":
— Хлопці й дівчата відпочивають, оздоровлюються та отримують нові знання на змінах "Блогер Кемпу", який проходить на Закарпатті для дітей, постраждалих від війни;
— Діти до 7 років з вадами слуху отримують суперсучасні слухові апарати, які підлаштовуються під особливості дитини;
— Діти, яких було поранено або травмовано внаслідок бойових дій, проходять лікування та реабілітацію у санаторіях, забезпечені фондом.
До того ж фонд цілий рік надає дітям можливість зробити самостійні кроки у майбутнє. Проєкти для дітей і підлітків дають знання та поради щодо мотивації до саморозвитку, допомагають віднайти професію своєї мрії, розвинути впевненість у собі тощо.