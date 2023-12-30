Понад 1,2 млн дітей отримали привітання і подарунки у рамках новорічної акції "Рінат Ахметов - Дітям"

У грудні 2023 року Фонд Ріната Ахметова привітав понад 81 тисячу дітей, серед яких дітлахи у:

— 10 інтернатах, які евакуювали із Донецької області;

— 50 дитячих будинках сімейного типу;

— 17 центрах "ЯМаріуполь" — усіх, що діють в Україні.

Також подарунки отримали маленькі переселенці у — "Зеленому центрі Метінвест Запоріжжя"; діти, якими опікується Донецька обласна державна адміністрація; юні учасники інших проєктів фонду; переможці конкурсів "Дзвінок Святому Миколаю" та "Лист Святому Миколаю"; всеукраїнського конкурсу есе "Моя Україна".

Команда фонду провела 10 святкових заходів з врученням подарунків для майже 400 дітей-переселенців із Донецької та Запорізької областей, Маріуполя, соціально-незахищених категорій, сиріт, дітей, які втратили батьків під час війни.

Фонд отримав колосальну кількість відгуків на заклик до участі у всеукраїнських конкурсах: понад 9,5 тисяч листів та майже 2 тисячі дзвінків надійшли у рамках конкурсів Святому Миколаю. Серед учасників було розіграно корисні подарунки.

Зимовими святами допомога не обмежується. Так, у рамках програми "Рінат Ахметов — Дітям":

— Хлопці й дівчата відпочивають, оздоровлюються та отримують нові знання на змінах "Блогер Кемпу", який проходить на Закарпатті для дітей, постраждалих від війни;

— Діти до 7 років з вадами слуху отримують суперсучасні слухові апарати, які підлаштовуються під особливості дитини;

— Діти, яких було поранено або травмовано внаслідок бойових дій, проходять лікування та реабілітацію у санаторіях, забезпечені фондом.

До того ж фонд цілий рік надає дітям можливість зробити самостійні кроки у майбутнє. Проєкти для дітей і підлітків дають знання та поради щодо мотивації до саморозвитку, допомагають віднайти професію своєї мрії, розвинути впевненість у собі тощо.