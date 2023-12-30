RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Более 1,2 млн детей получили поздравления и подарки в рамках новогодней акции "Ринат Ахметов - Детям"

Более 1,2 млн детей получили поздравления и подарки в рамках новогодней акции "Ринат Ахметов – Детям" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Всеукраинская новогодняя акция "Ринат Ахметов - Детям" - традиция добра и помощи длиной более двух десятилетий. За это время новогодне-рождественские поздравления и подарки получили более 1,2 миллиона ребят со всей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В декабре 2023 года Фонд Рината Ахметова поздравил более 81 тысячи детей, среди которых дети:

- 10 интернатах, эвакуированных из Донецкой области;

- 50 детских домах семейного типа;

- 17 центрах "ЯМариуполь" - всех действующих в Украине.

Также подарки получили маленькие переселенцы в "Зеленом центре Метинвест Запорожья"; дети, которыми занимается Донецкая областная государственная администрация; юные участники других проектов фонда; победители конкурсов "Звонок Святому Николаю" и "Письмо Святому Николаю"; всеукраинского конкурса эссе "Моя Украина".

Команда фонда провела 10 праздничных мероприятий с вручением подарков для почти 400 детей-переселенцев из Донецкой и Запорожской областей, Мариуполя, социально незащищенных категорий, сирот, детей, потерявших родителей во время войны.

Фонд получил колоссальное количество отзывов на призыв к участию во всеукраинских конкурсах: более 9,5 тысячи писем и почти 2 тысячи звонков поступили в рамках конкурсов Святому Николаю. Среди участников были разыграны полезные подарки.

Зимними праздниками помощь не ограничивается. Так, в рамках программы "Ринат Ахметов - Детям":

- Ребята отдыхают, оздоравливаются и получают новые знания на изменениях "Блогер Кемпу", который проходит в Закарпатье для детей, пострадавших от войны;

- Дети до 7 лет с нарушениями слуха получают суперсовременные слуховые аппараты, которые подстраиваются под особенности ребенка;

- Дети, раненные или травмированные в результате боевых действий, проходят лечение и реабилитацию в санаториях, обеспеченные фондом.

К тому же фонд круглогодично предоставляет детям возможность сделать самостоятельные шаги в будущее. Проекты для детей и подростков дают знания и советы по мотивации к саморазвитию, помогают найти профессию своей мечты, развить уверенность в себе.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти