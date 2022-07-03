Что поможет убрать небольшую царапину на авто: дешевые эффективные способы

Самостоятельно красить пострадавшее место на машине - не самый легкий метод. Так, подобрать нужный оттенок краски в магазинах достаточно проблематично, и можно запросто ошибиться при выборе. В результате "скрытый" участок на поверхности наоборот будет притягивать внимание и "мозолить" глаза.

А если автовладельцу посчастливилось найти именно тот цвет, сама покупка баночки автоэмали для замазывания бороздки аукнется на бумажнике.

Какая альтернатива краске

Помочь решить проблему с неглубокой царапиной на машине может обычный лак для ногтей - при условии, что если оригинальная краска покрыта лаком. Он и гораздо дешевле, и выбор цветов весьма обширный, да и устранить нанесенный лак с поверхности в случае допущенной ошибки с оттенком можно весьма быстро.

Также вариант - реставрационный карандаш с лаком. Его преимущество состоит в том, что кроме маскировки дефекта защищается от коррозии кузов, и не обязательно обрабатывать место с царапиной различными средствами против ржавчины.

Можно для устранения дефекта применить воск. Он не только отлично забивается в борозду, но и придает эффект блеска на поверхности авто. Наносить слои следует на начисто вымытое место. Также стоит учитывать, что это не окончательное решение проблемы со царапиной, так как состав со временем вымывается дождями.

Применять метод полировки тоже уместно при небольших царапинах и потертостях. Используя полировальную машинку, можно устранить само повреждение и также вернуть блеск цвету поверхности авто.

Удалить, точнее загладить неглубокие царапины на кузове машины также можно с помощью зубной пасты, ведь она обладает абразивными свойствами. Для этого нужно тканью из микроволокна с нанесенной на нее пастой хорошенько растереть поврежденное место, затем все промыть и просушить. Такую "операцию", в случае необходимости, можно еще несколько раз повторить.