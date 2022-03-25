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Помощь украинцам в Польше: как оформить помощь по программе "Семья 500+"

Фото: В Польше украинским беженцам выделят материальную помощь (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Гражданам Украины, которые уехали в результате вторжения России в Польшу, будет выделяться специальная помощь по программе "Семья 500+".

Что это за помощь, как ее оформить и куда обращаться – читайте в материале ниже.

Граждане Украины, которые приехали в Польшу с 24 февраля 2022 года смогут подать заявление на получение помощи "Семья 500+" с 26 марта.

Это государственная программа Польши поддержки семей с детьми. Она предусматривает, что каждая украинская семья, в которой есть дети, сможет получить ежемесячную помощь (świadczenie wychowawcze) в размере 500 польских злотых (около 3500 гривен) на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, независимо от размеров дохода семьи.

Для оформления этой помощи, необходимо будет заполнить специальную форму на Платформе Электронных Услуг PUE ZUS – по этой ссылке.

Что нужно для заявления

  • Номер PESEL
  • Банковский счет
  • Польский номер телефона

Информационная линия о семейных выплатах для граждан Украины: 22 444 02 55

UA@zus.pl

Обращаться можно в будние дни, с 08:00 до 18:00.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как украинцы могут обменять наличные гривны в Польше и других странах ЕС.

А также мы писали о том, что всем вынужденным переселенцам Украине выделит материальную помощь.

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