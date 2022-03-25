Допомога українцям у Польщі: як оформити допомогу за програмою "Сім'я 500+"

Громадянам України, які виїхали в результаті вторгнення Росії до Польщі, виділятиметься спеціальна допомога за програмою "Сім'я 500+".
Що це за допомога, як її оформити та куди звертатися – читайте в матеріалі нижче.
Громадяни України, які приїхали до Польщі з 24 лютого 2022 року зможуть подати заяву на отримання допомоги "Сім'я 500+" з 26 березня.
Це державна програма Польщі підтримки сімей з дітьми. Вона передбачає, що кожна українська сім'я, в якій є діти, зможе отримати щомісячну допомогу (świadczenie wychowawcze) у розмірі 500 польських злотих (близько 3500 гривень) на кожну дитину віком до 18 років, незалежно від розмірів доходу сім'ї.
Для оформлення цієї допомоги, необхідно буде заповнити спеціальну форму на платформі електронних послуг PUE ZUS - за цим посиланням.
Інформаційна лінія про сімейні ВИПЛАТИ для громадян України: 22 444 02 55
UA@zus.pl
Звертатися можна в будні дні, з 08:00 до 18:00.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як українці можуть обміняти готівкові гривні в Польщі та інших країнах ЄС.
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