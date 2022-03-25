Допомога українцям у Польщі: як оформити допомогу за програмою "Сім'я 500+"

Громадяни України, які приїхали до Польщі з 24 лютого 2022 року зможуть подати заяву на отримання допомоги "Сім'я 500+" з 26 березня.

Це державна програма Польщі підтримки сімей з дітьми. Вона передбачає, що кожна українська сім'я, в якій є діти, зможе отримати щомісячну допомогу (świadczenie wychowawcze) у розмірі 500 польських злотих (близько 3500 гривень) на кожну дитину віком до 18 років, незалежно від розмірів доходу сім'ї.

Для оформлення цієї допомоги, необхідно буде заповнити спеціальну форму на платформі електронних послуг PUE ZUS - за цим посиланням.

Що потрібно для заяви

Номер PESEL

Банківський рахунок

Польський номер телефону

Інформаційна лінія про сімейні ВИПЛАТИ для громадян України: 22 444 02 55

UA@zus.pl

Звертатися можна в будні дні, з 08:00 до 18:00.