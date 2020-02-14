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Помогают сбросить вес: названы два суперпродукта для похудения

STYLERЖизнь    14.02.2020 - 08:05
Помогают сбросить вес: названы два суперпродукта для похудения
Эти продукты помогут сбросит вес (фото: pixabay)

Эксперты назвали два самых эффективных продукта для сброса веса

Каждая женщина иногда задумывается о том, чтобы сбросить вес и стать немного стройнее. Эксперты назвали продукты, которые помогут быстро привести себя в форму, при этом ощущая чувство сытости и легкости. Как пишет издание Times Now, в борьбе с лишним весом вам могут помочь полезные бобовые и все виды зелени.

Два этих продукта благоприятно влияют на пищеварение, помогают быстро насытиться без лишних калорий, которые могут сказаться на объеме талии.

Фасоль и другие бобовые.

Ценность бобовых в том, что они содержат большое количество белка, клетчатки и устойчивого крахмала. Все эти питательные вещества способствуют долгому насыщению, что ведет к уменьшению общего потребления калорий и похудению.

"Исследования показывают, что рацион, который включает в себя бобовые, ведет к значительно большей потере веса, чем тот, в котором их нет", –отмечают эксперты.

Листовая зелень.

В ней минимум калорий и углеводов, но при этом имеет в своем составе много питательных веществ – клетчатки и антиоксидантов. Также в зелени большое количество кальция, который помогает сжигать жир.

Смело добавляйте зелень и бобовые в ваш рацион и худейте с комфортом.

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