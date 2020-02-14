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Допомагають скинути вагу: названі два суперпродукта для схуднення

STYLERЖиття    14.02.2020 - 08:05
Допомагають скинути вагу: названі два суперпродукта для схуднення
Ці продукти допоможуть скине вагу (фото: pixabay)

Експерти назвали два найбільш ефективних продукту для скидання ваги

Кожна жінка іноді замислюється про те, щоб скинути вагу і стати трохи стрункішою. Експерти назвали продукти, які допоможуть швидко привести себе в форму, при цьому відчуваючи почуття ситості і легкості. Як пише видання Times Now, в боротьбі із зайвою вагою вам можуть допомогти корисні бобові і всі види зелені.

Два цих продукту сприятливо впливають на травлення, допомагають швидко насититися без зайвих калорій, які можуть позначитися на обсязі талії.

Квасоля та інші бобові.

Цінність бобових у тому, що вони містять велику кількість білка, клітковини і стійкого крохмалю. Всі ці поживні речовини сприяють довгому насиченняю що веде до зменшення загального споживання калорій і схудненню.

"Дослідження показують, що раціон, який включає в себе бобові, веде до значно більшої втрати ваги, ніж той, в якому їх немає", –відзначають експерти.

Листова зелень.

В ній мінімум калорій і вуглеводів, але при цьому має у своєму складі багато поживних речовин – клітковини і антиоксидантів. Також в зелені велика кількість кальцію, це допомагає спалювати жир.

Сміливо додайте зелень і бобові в ваш раціон і худніть з комфортом.

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