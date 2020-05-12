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Помогает во время карантина: во Львове 9-летний школьник сделал мобильное приложение

STYLERЖизнь    12.05.2020 - 16:49
Помогает во время карантина: во Львове 9-летний школьник сделал мобильное приложение
Школьник сделал приложение о безопасности во время карантина (коллаж: РБК-Украина)

Школьник разработал мобильное приложение, которое помогает людям во время карантина

Девятилетний львовянин разработал мобильное приложение i-mask, которое напоминает пользователям надевать маску в общественных местах и мыть руки по возвращению домой. Уведомления на телефон приходят в виде push-сообщений. Главное, чтобы была включена геолокация.

Даниил продемонстрировал, как работает его мобильное приложение. При этом проект для приложения школьник разработал сам. На это ему понадобилось несколько дней.

Юный разработчик рассказал, что его приложение можно поставить только на iPhone. Оно подключается к геолокации и в общественных местах видит, есть ли у вас маска. На телефоне выскакивает сообщение, которое напоминает о том, что нужно надеть маску.

Сам Даниил строго соблюдает правила карантина. Он выходит из дома только тогда, когда необходимо купить продукты. При этом его сильно возмущает тот факт, что люди пренебрегают правилами безопасности и ходят без масок.

Идея создания мобильного приложения появилась у мамы мальчика, когда она увидела в сети объявление, что Министерство диджитализации объявило конкурс проектов, как помочь спасти Украину от коронавируса.

Школьник сделал приложение о безопасности во время карантина (видео: YouTube)

Даниил придумал много идей для приложения, но эта показалась его маме самой удачной. Она помогла ему с презентацией. Мальчик занимается программированием около года. Его учительница по программированию радуется успехам своего ученика.

Призового места в конкурсе Даниил не занял. Тем не менее, школьник мечтает, что его приложение заработает. Поэтому ищет компанию, которая заинтересуется его идеей.

Напомним, что ученые рассказали, как изменится жизнь человечества, если вакцина от коронавируса не будет найдена.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники "Суспільного" в Ровенской области заразились коронавирусом.

Теги Новости Украины Львовшкольник
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