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Допомагає під час карантину: у Львові 9-річний школяр зробив мобільний додаток

STYLERЖиття    12.05.2020 - 16:49
Допомагає під час карантину: у Львові 9-річний школяр зробив мобільний додаток
Школяр зробив додаток про безпеку під час карантину (колаж: РБК-Україна)

Школяр розробив мобільний додаток, який допомагає людям під час карантину

Дев'ятирічний львів'янин розробив мобільний додаток i-mask, який нагадує користувачам надягати маску в громадських місцях і мити руки після повернення додому. Повідомлення на телефон приходять у вигляді push-повідомлень. Головне, щоб була включена геолокація.

Данило продемонстрував, як працює його мобільний додаток. При цьому проєкт програми школяр розробив сам. На це йому знадобилося кілька днів.

Юний розробник розповів, що його додаток можна поставити на iPhone. Він підключається до геолокаціі, і в громадських місцях бачить, чи є у вас маска. На телефоні вискакує повідомлення, яке нагадує про те, що потрібно надіти маску.

Сам Данило суворо дотримується правил карантину. Він виходить з дому тільки тоді, коли необхідно купити продукти. При цьому його сильно обурює той факт, що люди нехтують правилами безпеки й ходять без масок.

Ідея створення мобільного додатку з'явилася у мами хлопчика, коли вона побачила в мережі оголошення, що Міністерство діджиталізації оголосило конкурс проєктів, як допомогти врятувати Україну від коронавірусу.

Школяр зробив додаток про безпеку під час карантину (відео: YouTube)

Данило придумав багато ідей для програми, але ця здалася його мамі самою вдалою. Вона допомогла йому з презентацією. Хлопчик займається програмуванням близько року. Його вчителька з програмування радіє успіхам свого учня.

Призового місця у конкурсі Данило не зайняв. Проте, школяр мріє, що його програма запрацює. Тому шукає компанію, яка зацікавиться його ідеєю.

Нагадаємо, що вчені розповіли, як зміниться життя людства, якщо вакцина від коронавірусу не буде знайдена.

Раніше повідомлялося про те, що співробітники "Суспільного" в Рівненській області заразилися коронавірусом.

Теги Новини України Львівшкольник
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