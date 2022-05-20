Кто и где помогает детям: важный справочник от Фонда Ахметова

Из-за войны в Украине изменились контактные данные представителей служб по делам детей, которые отвечают за усыновление, опеку или попечительство, временное устройство и приемное отцовство.
Фонд Рината Ахметова решил создать онлайн-справочник с актуальными контактными данными всех областных служб по делам детей Украины.
Из справочника по каждой области Украины вы узнаете:
Знакомство со справочником начинается с данных по Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
Программа "Сиротству - нет!" начата фондом 1 июня 2008 года.