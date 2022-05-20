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Кто и где помогает детям: важный справочник от Фонда Ахметова

Фото: кто и где помогает детям во время войны (Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Из-за войны в Украине изменились контактные данные представителей служб по делам детей, которые отвечают за усыновление, опеку или попечительство, временное устройство и приемное отцовство.

Фонд Рината Ахметова решил создать онлайн-справочник с актуальными контактными данными всех областных служб по делам детей Украины.

Из справочника по каждой области Украины вы узнаете:

  • актуальные номера стационарных/мобильных телефонов/электронные адреса специалистов;
  • какие формы устройства активны в области;
  • какие формы устройства приостановлены в области;
  • телефон горячей линии, на которую можно обратиться по поводу работы службы по делам детей области.

Знакомство со справочником начинается с данных по Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Программа "Сиротству - нет!" начата фондом 1 июня 2008 года.

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