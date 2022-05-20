Хто і де допомагає дітям: важливий довідник від Фонду Ахметова

Через війну в Україні змінилися контактні дані представників служб у справах дітей, які відповідають за усиновлення, опіку або піклування, тимчасове влаштування та прийомне батьківство.
Фонд Ріната Ахметова вирішив створити онлайн-довідник з актуальними контактними даними усіх обласних служб у справах дітей України.
З довідника по кожній області України ви дізнаєтеся:
Знайомство з довідником починається з даних по Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.
Програма "Сирітству - ні!" розпочата фондом 1 червня 2008 року.