ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кто и где помогает детям: важный справочник от Фонда Ахметова

Новина українською →
Пятница 20 мая 2022 19:28
Кто и где помогает детям: важный справочник от Фонда Ахметова Фото: кто и где помогает детям во время войны (Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Из-за войны в Украине изменились контактные данные представителей служб по делам детей, которые отвечают за усыновление, опеку или попечительство, временное устройство и приемное отцовство.

Фонд Рината Ахметова решил создать онлайн-справочник с актуальными контактными данными всех областных служб по делам детей Украины.

Из справочника по каждой области Украины вы узнаете:

  • актуальные номера стационарных/мобильных телефонов/электронные адреса специалистов;
  • какие формы устройства активны в области;
  • какие формы устройства приостановлены в области;
  • телефон горячей линии, на которую можно обратиться по поводу работы службы по делам детей области.

Знакомство со справочником начинается с данных по Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Программа "Сиротству - нет!" начата фондом 1 июня 2008 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощь
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество