Кто и где помогает детям: важный справочник от Фонда Ахметова
Фото: кто и где помогает детям во время войны (Getty Images)
Из-за войны в Украине изменились контактные данные представителей служб по делам детей, которые отвечают за усыновление, опеку или попечительство, временное устройство и приемное отцовство.
Фонд Рината Ахметова решил создать онлайн-справочник с актуальными контактными данными всех областных служб по делам детей Украины.
Из справочника по каждой области Украины вы узнаете:
- актуальные номера стационарных/мобильных телефонов/электронные адреса специалистов;
- какие формы устройства активны в области;
- какие формы устройства приостановлены в области;
- телефон горячей линии, на которую можно обратиться по поводу работы службы по делам детей области.
Знакомство со справочником начинается с данных по Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
Программа "Сиротству - нет!" начата фондом 1 июня 2008 года.