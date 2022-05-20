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Хто і де допомагає дітям: важливий довідник від Фонду Ахметова

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П'ятниця 20 травня 2022 19:28
Хто і де допомагає дітям: важливий довідник від Фонду Ахметова Фото: хто і де допомагає дітям під час війни (Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Через війну в Україні змінилися контактні дані представників служб у справах дітей, які відповідають за усиновлення, опіку або піклування, тимчасове влаштування та прийомне батьківство.

Фонд Ріната Ахметова вирішив створити онлайн-довідник з актуальними контактними даними усіх обласних служб у справах дітей України.

З довідника по кожній області України ви дізнаєтеся:

  • актуальні номери стаціонарних/мобільних телефонів/електронні адреси фахівців;
  • які форми влаштування активні в області;
  • які форми влаштування призупинено в області;
  • телефон гарячої лінії, на яку можна звернутися з приводу роботи служби у справах дітей області.

Знайомство з довідником починається з даних по Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Програма "Сирітству - ні!" розпочата фондом 1 червня 2008 року.

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