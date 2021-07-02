Как помочь растениям пережить жару: этот прибор должны иметь все

Так, как оказалось комнатным растениям летом поможет увлажнитель воздуха.

Как ухаживать за растениями в жаркую погоду?

Если температура в доме поднимется, то растения будут быстрее пить воду. Поэтому их нужно чаще поливать.

Также, когда воздух становится слишком горячим растения начинают высыхать. Вот еще одна причина, по которой стоит подумать об увлажнителе. Это поможет увеличить количество водяного пара в воздухе и тогда поливать растения можно не так часто.

Увлажнитель - отличный способ вернуть в воздух больше влаги. Особенно это полезно летом, когда человек пользуется кондиционером. Так прибор поможет уравновесить качество воздуха в помещении, чтобы сохранить здоровье растений.

Признаки, что растение нуждается в увлажнении

Чтобы своевременно помочь растению необходимо обратить на следующие признаки:

Кончики листьев сохнут и становятся коричневыми

Верхний слой почвы сухой или не кажется влажным.

Растение сбрасывает больше сухих листьев, чем обычно.

Кроме того, тесно сгруппируйте растения в количестве 2 или более штук, ведь это поможет удерживать влажность.

Растения питаются и дышат листьями. Поэтому, когда видите скопление пыли, необходимо протереть листья. Также убедитесь, что они остаются чистыми, влажными, а весь доступный свет улавливается и поглощается растением.