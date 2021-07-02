Як допомогти рослинам пережити спеку: цей прилад повинні мати усі

Так, як виявилось кімнатним рослинам влітку допоможе зволожувач повітря.

Як доглядати за рослинами в спекотну погоду?

Якщо температура в будинку підніметься, то рослини будуть швидше пити воду. Тому їх потрібно частіше поливати.

Також, коли повітря стає занадто гарячим рослини починають висихати. Ось ще одна причина, чому варто подумати про зволожувач. Це допоможе збільшити кількість водяної пари у повітрі й тоді поливати рослини можна не так часто.

Зволожувач - відмінний спосіб повернути в повітря більше вологи. Особливо це корисно влітку, коли людина користується кондиціонером. Так прилад допоможе врівноважити якість повітря в приміщенні, щоб зберегти здоров'я рослин.

Ознаки, що рослина потребує зволоження

Щоб своєчасно допомогти рослині необхідно звернути на такі ознаки:

Кінчики листя сохнуть і стають коричневими

Верхній шар ґрунту сухий або не видається вологим.

Рослина скидає більше сухого листя, ніж зазвичай.

Окрім того, тісно згрупуйте рослини в кількості 2 або більше штук, адже це допоможе утримувати вологість.

Рослини харчуються і дихають листям. Тому, коли бачите скупчення пилу, необхідно протерти листя. Також переконайтесь, що вони залишаються чистими, вологими, а весь доступний світло вловлюється і поглинається рослиною.