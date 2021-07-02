Як допомогти рослинам пережити спеку: цей прилад повинні мати усі

В спекотну погоду рослини у будинку потребують особливого догляду. Все залежиться від виду рослини, клімату та температури.
Тому, як врятувати рослини від спеки - читайте в матеріалі нижче.
Так, як виявилось кімнатним рослинам влітку допоможе зволожувач повітря.
Якщо температура в будинку підніметься, то рослини будуть швидше пити воду. Тому їх потрібно частіше поливати.
Також, коли повітря стає занадто гарячим рослини починають висихати. Ось ще одна причина, чому варто подумати про зволожувач. Це допоможе збільшити кількість водяної пари у повітрі й тоді поливати рослини можна не так часто.
Зволожувач - відмінний спосіб повернути в повітря більше вологи. Особливо це корисно влітку, коли людина користується кондиціонером. Так прилад допоможе врівноважити якість повітря в приміщенні, щоб зберегти здоров'я рослин.
Щоб своєчасно допомогти рослині необхідно звернути на такі ознаки:
Окрім того, тісно згрупуйте рослини в кількості 2 або більше штук, адже це допоможе утримувати вологість.
Рослини харчуються і дихають листям. Тому, коли бачите скупчення пилу, необхідно протерти листя. Також переконайтесь, що вони залишаються чистими, вологими, а весь доступний світло вловлюється і поглинається рослиною.
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