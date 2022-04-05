Как помочь детям адаптироваться в новых школах и детских садах: советы психолога

Где сейчас дети могут продолжить обучение

Дистанционно в старой школе – этот вариант доступен для детей, которые находятся в Украине, а также для тех, кто выехал за границу.

Очно в новой школе в Украине. Родители оформляют ребенка по заявлению в том месте, где сейчас находятся.

Очно в школе другой страны. Бесплатное образование входит в права, которые получают украинцы по статусу временной защиты.

Как помочь детям, которые учатся онлайн

Учится онлайн очень сложно и во время карантина мы это уже успели почувствовать. Для этого нужна самодисциплина и ответственность. Но не стоит этого ожидать от детей, особенно до 12-14 лет. Так устроена психика ребенка. И эти качества нужно развивать и в этом помогут родители.

Поможет: собственный пример (находится рядом, показывать, как это нужно делать, организовать свое расписание. Тут важнее не рассказывать, а делать вместе с ребенком), быть в курсе расписания ребенка (погружение в процесс, контроль и проверка заданий)

Если ребенок не выспался из-за сирен, то не нужно его ругать. По возможности, не пропускать занятия, но обсуждать эти вопросы с администрацией школы. График очень важен в данных условиях. Не делайте из постоянного недосыпа трагедию, не развивайте комплекс и акцентируйте на том, что нужно продолжать жить в новых условиях.

Как помогать преодолеть стресс у ребенка:

Расписание. Постарайтесь его не нарушать. Так мозгу будет легче адаптироваться к новой жизни. Можно использовать элементы из расписания до войны.

Обязательные занятия для ребенка. Полить цветы, забота о животных, помощь на кухне. Ответственность помогает организовать и держать в тонусе.

Помогайте с домашними заданиями. Помогайте, посидите рядом, решайте задачи вместе. Это помогает.

Физическая активность и развлечения. Детям снять стресс помогает физическая активность, приятные мероприятия. Это может быть бассейн, танцы, игра в футбол.

Адаптация к новой школе в Украине

Не ожидайте, что ребенок сможет удерживать тот же уровень знаний и оценок. Стресс, потеря привычного окружения, пространства и распорядка – разрушены. Сейчас дети чувствуют свою неполноценность, страдает самооценка.

Постарайтесь чаще хвалить ребенка, не требуйте быстрых результатов. Объясните, что он ваш маленький герой. Не говорите, что он отличается от других. Настройте, что он как герой из мультика.

Более старшим детям не запрещайте общаться с друзьями онлайн, играть в игры в интернете, обмениваться фотографиями, общаться в социальных сетях. Это не должно заменять живого общения, поэтому покажите собственный пример, как можно знакомиться и заводить новых друзей.

Малышей не торопитесь сразу отводить в детский сад. Если ребенок активен, адекватно реагирует на внешние обстоятельства и может играть, общаться и радоваться – то социализация пойдет на пользу.

Если ребенок более закрыт, чем обычно, задумчивый, заторможенный – не торопитесь отдавать в коллектив. Такого малыша надо чаще обнимать, целовать, можно разрешать спать с родителями в одной кровати, читайте вместе книги, больше гуляйте, обсуждайте что-то и отвлекайте.

В первое время в детском саду будет точно также, как было в первый раз – ребенку нужно со всеми познакомиться, привыкнуть к воспитателю и другим детям. Поэтому схема обычная: привести на пару часов для знакомства, потом оставить на несколько часов без родителей, еще через три дня оставить до обеда, через неделю уже отводить на полный день.

Адаптация к новой школе за границей

Отдавать ребенка в детский сад в другой стране, где объясниться на другом языке будет невозможно – большой стресс. Постарайтесь выучить базовые слова, используйте элементы игры. Важно, чтобы новый язык не был абсолютно незнакомым, и ребенок мог сообщить о своих базовых потребностях.

Школьникам также будет сложно и им тоже нужно время, чтобы адаптироваться и выучить язык. Но дети младшего возраста очень быстро преодолевают языковой барьер. Вам важно предупредить и подготовить ребенка к тому, что первое время он ничего не будет понимать.

Вам поможет в этом юмор – вы тоже ничего не понимаете и будете учить язык вместе.

Мультфильмы – просмотр поможет быстрее выучить базовые слова.

Подросткам будет сложнее, так как у них в программе больше словарный запас и терминология. Им понадобится больше понимания и дополнительные языковые занятия.

Говорите с детьми откровенно, объясняйте, что это нормально и временно. Все скоро наладится и у многих деток сейчас похожие проблемы.

Если ребенок сильно замыкается в себе после переезда – предложите помощь психолога. Также важна поддержка со стороны родителей – говорите, как он важен для вас, не осуждайте и не давите, больше шутите.