Як допомогти дітям адаптуватися в нових школах і дитячих садках: поради психолога

Де зараз діти можуть продовжити навчання

Дистанційно в старій школі - цей варіант доступний для дітей, які знаходяться в Україні, а також для тих, хто виїхав за кордон.

Очно в новій школі в Україні. Батьки оформляють дитину за заявою в тому місці, де зараз знаходяться.

Очно в школі іншої країни. Безкоштовна освіта входить в права, які отримують українці за статусом тимчасового захисту.

Як допомогти дітям, які навчаються онлайн

Навчається онлайн дуже складно і під час карантину ми це вже встигли відчути. Для цього потрібна самодисципліна і відповідальність. Але не варто цього очікувати від дітей, особливо до 12-14 років. Так влаштована психіка дитини. І ці якості потрібно розвивати й в цьому допоможуть батьки.

Допоможе: власний приклад (знаходиться поруч, показувати, як це потрібно робити, організувати свій розклад. Тут важливіше не розповідати, а робити разом з дитиною), бути в курсі розкладу дитини (занурення в процес, контроль і перевірка завдань)

Якщо дитина не виспалася через сирени, то не потрібно її лаяти. По можливості, не пропускати заняття, але обговорювати ці питання з адміністрацією школи. Графік дуже важливий в даних умовах. Не робіть з постійного недосипу трагедію, не розвивайте комплекс і акцентуйте на тому, що потрібно продовжувати жити в нових умовах.

Як допомагати подолати стрес у дитини:

Розклад. Постарайтеся його не порушувати. Так мозку буде легше адаптуватися до нового життя. Можна використовувати елементи з розкладу до війни.

Обов'язкові заняття для дитини. Полити квіти, турбота про тварин, допомога на кухні. Відповідальність допомагає організувати та тримати в тонусі.

Допомагайте з домашніми завданнями. Допомагайте, посидьте поруч, вирішуйте завдання разом. Це допомагає.

Фізична активність і розваги. Дітям зняти стрес допомагає фізична активність, приємні заходи. Це може бути басейн, танці, гра в футбол.

Адаптація до нової школи в Україні

Не очікуйте, що дитина зможе утримувати той же рівень знань і оцінок. Стрес, втрата звичного оточення, простору і розпорядку – зруйновані. Зараз діти відчувають свою неповноцінність, страждає самооцінка.

Постарайтеся частіше хвалити дитину, не вимагайте швидких результатів. Поясніть, що вона ваш маленький герой. Не кажіть, що вона відрізняється від інших. Налаштуйте, що вона як герой з мультика.

Більш старшим дітям не забороняйте спілкуватися з друзями онлайн, грати в ігри в Інтернеті, обмінюватися фотографіями, спілкуватися в соціальних мережах. Це не повинно замінювати живого спілкування, тому покажіть власний приклад, як можна знайомитися і заводити нових друзів.

Малюків не поспішайте відразу відводити в дитячий сад. Якщо дитина активна, адекватно реагує на зовнішні обставини та може грати, спілкуватися і радіти – то соціалізація піде на користь.

Якщо дитина більш закрита, ніж зазвичай, задумлива, загальмована – не поспішайте віддавати в колектив. Такого малюка треба частіше обіймати, цілувати, можна дозволяти спати з батьками в одному ліжку, читайте разом книги, більше гуляйте, обговорюйте щось і відволікайте.

У перший час в дитячому садку буде точно також, як було в перший раз – дитині потрібно з усіма познайомитися, звикнути до вихователя й інших дітей. Тому схема звичайна: привести на пару годин для знайомства, потім залишити на кілька годин без батьків, ще через три дні залишити до обіду, через тиждень вже відводити на повний день.

Адаптація до нової школи за кордоном

Віддавати дитину в дитячий сад в іншій країні, де порозумітися іншою мовою буде неможливо – великий стрес. Постарайтеся вивчити базові слова, Використовуйте елементи гри. Важливо, щоб нова мова не була абсолютно незнайомою, і дитина могла повідомити про свої базові потреби.

Школярам також буде складно і їм теж потрібен час, щоб адаптуватися і вивчити мову. Але діти молодшого віку дуже швидко долають мовний бар'єр. Вам важливо попередити та підготувати дитину до того, що перший час вона нічого не буде розуміти.

Вам допоможе в цьому гумор - ви теж нічого не розумієте і будете вчити мову разом.

Мультфільми - перегляд допоможе швидше вивчити базові слова.

Підліткам буде складніше, оскільки у них в програмі більше словниковий запас і термінологія. Їм знадобиться більше розуміння і додаткові мовні заняття.

Говоріть з дітьми відверто, пояснюйте, що це нормально і тимчасово. Все скоро налагодиться й у багатьох діток зараз схожі проблеми.

Якщо дитина сильно замикається в собі після переїзду - запропонуйте допомогу психолога. Також важлива підтримка з боку батьків - говоріть, як вона важлива для вас, не засуджуйте і не тисніть, більше жартуєте.