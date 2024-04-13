Поминальна субота і вшанування Фомаїди: що категорично не можна робити сьогодні

Кого поминають в батьківську суботу

Як можна здогадатися з назви, в цей день, який віддавна вважався чистим і світлим, в молитвах згадують померлих родичів та близьких. Це роблять для того, аби душа, яка може заблукати між світами, знайшла спокій в Царстві Небесному.

Саме з цієї причини на вечірній службі прокимна, а на ранній "Бог Господь", заміняють на "Алилуя". В поминальну суботу проводиться Літургія та поєднують службу Мінеї і Октоїха зі службою за Тріоддю.

Згадують померлих не лише молитвами про відпущення гріхів, а й готуючи на поминальних обідах, окрім традиційних страв, те, що покійні любили при житті.

Крім цього, в батьківську суботу моляться не тільки за упокій душ - важливо в цей день мати світлі думки й самому не грішити. Тож існує в поминальну суботу традиція приносити до церковної служби продукти - крупи, печиво, борошно, хліб, цукерки - зазвичай пісні.

Інша обов'язкова традиція батьківської суботи - прибирати не лише могили родичів, а й незнайомих людей. Адже цього дня вважається за потрібне робити добрі справи, в допомозі й милостині відмовляти в поминальні суботи не варто.

Хто така Фомаїда Єгипетська

Свята Фомаїда вважалася помічницею у визволенні від любовної одержимості. Фомаїду у віці 15 років видали заміж за християнина-рибалку і подружжя жило в злагоді у батьків парубка.

Однак за якийсь час свекор став схиляти дівчину до зради, коли її чоловік був на рибалці. Фомаїда відмовилася і тоді свекор вбив її мечем - і одразу осліп. Вранці це побачили чоловік вбитої дівчини і його друзі, які повернулися з роботи.

Вбивця зізнався в скоєному - втративши зір, він не зміг знайти двері й втекти. Свекра-вбивцю засудили до смертної кари, а на могилі святої почали відбуватися дива.

Що категорично не можна робити в цю дату

впадати в зневіру та втрачати надію;

згадувати погано про померлих чи живих;

грішити - це накличе лихо;

сваритися чи лихословити;

галасливо святкувати і вживати алкоголь.

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