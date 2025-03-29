Поминальна субота: які 7 речей не можна робити на кладовищі, щоб не накликати лихо

Не можна приходити на кладовище після обіду

Оптимальний час для відвідування кладовища - ранок. Це період, коли душі померлих можуть зустрічатися з рідними. Вечір та ніч вважаються небезпечними для таких візитів, адже з часом сонце втрачає свою захисну силу. Тому важливо переносити відвідини на ранок наступного дня. Візит після обіду може призвести до неприємних відчуттів через послаблену енергетику сонця.

Не можна дивитися на чужі могили та наступати на них

Могила є останнім притулком душі, і порушення її спокою може викликати негативну реакцію. Перебування на чужих могилах або їхнє порушення часто асоціюється з агресивною поведінкою духів.

Важливо поводитися з повагою, щоб уникнути проблем. Якщо ж довелося ступити на могилу, необхідно вибачитися і попросити прощення. Це дозволить зберегти гармонію та уникнути неприємних наслідків.

Не можна шуміти на кладовищі

Шум, голосні розмови та сміх на кладовищі можуть порушити спокій душ померлих. Вважається, що це призводить до проникнення духів у підсвідомість людини, що викликає дискомфорт та страх.

Тому важливо дотримуватися тиші під час візиту. Також не слід брати з собою маленьких дітей або тварин, адже вони можуть бути неспокійними, що теж потривожить духів. Під час відвідування слід максимально зберігати тишу і порядок.

Не можна робити фотографії могил і пам’ятників

Фотографії на кладовищі можуть турбувати душі померлих. Існують історії про розмиті образи на фото, які виявляються безтілесними сутностями. Особливо небезпечні селфі на тлі могил, які можуть вплинути на психоемоційний стан людини, викликаючи страх та тривогу.

Якщо ж фото все ж було зроблено, їх слід негайно видалити, щоб уникнути негативних наслідків. Ці зображення можуть призвести до накопичення негативної енергетики.

На кладовище треба поводитися обережно (фото: Freepik.com)

Не можна відвідувати кладовище занадто часто

Регулярні відвідини кладовища можуть бути корисні в перші місяці після похорону, коли людина переживає біль втрати. Проте часто відвідувати погост після цього не варто.

Занадто часті візити можуть впливати на психічний стан людини, призводячи до депресії або суїцидальних настроїв. Народна мудрість говорить, що "не можна постійно плакати за всіма померлими", і це нагадує про важливість збереження внутрішньої рівноваги.

Не можна приходити на кладовище наодинці

Відвідування кладовища наодинці не рекомендується через можливу зустріч з духами, які можуть бути небезпечними для людей, що є вразливими. Це місце, яке часто пов’язують з енергетичними потоками, здатними впливати на людину.

Відвідування погосту в компанії або з кимось допомагає зберегти безпеку та уникнути неприємностей. Такий підхід також сприяє психологічному заспокоєнню і захищає від духовних впливів.

Не можна обертатися при виході з кладовища

Покидаючи кладовище, не слід обертатися назад. Це порушує енергетичний баланс і може призвести до негативних наслідків, таких як біда або нещастя.

Якщо ви випадково забули щось на могилі, не беріть це безпосередньо, а краще залиште заміну у вигляді монети чи підношення. Важливо також не повертатися через голоси, які можуть чутись після вашого відходу, адже це може бути спробою духів забрати людину з собою.

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