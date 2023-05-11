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Ошибки в сексе, которые делает большинство мужчин

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Четверг 11 мая 2023 23:00
Ошибки в сексе, которые делает большинство мужчин Какие ошибки совершают в постели мужчины (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Занятие сексом требует определенных навыков, позволяющих сделать этот процесс максимально приятным для партнеров. Но некоторые ошибки, допускаемые мужчинами, могут все испортить.

Об этом пишет Telegram-канал Інтим.

Тащить в постель еду - плохая идея

Слизывание сливок, шоколадного соуса или любой другой еды с тела вашей партнерши невероятно эротично и весело... смотрится с экрана телевизора. На деле все не так феерично.

Ведь частицы еды могут попасть в ее интересные места и вызвать раздражение или дрожжевую инфекцию.

Кроме того, если вы будете этим заниматься у нее дома, или это ваш общий дом, угадайте, о чем будет думать женщина? Верно! Как все потом убирать.

С такими мыслями ей точно будет не до получения удовольствия, поскольку она не сможет расслабиться. А расслабление для женщины прямо пропорционально возбуждению.

Не имитируйте порно

Попытка имитировать порно во время секса, как правило, плохая идея. Порнорежиссеров не волнует, нравится ли актерам что-либо или нет, и, как следствие, порно дает плохой пример научиться правильным сексуальным техникам.

Если вы до сих пор верите, что в порно актеры действительно получают удовольствие, а не играют на камеру, вы ошибаетесь. В действительности удовольствие от секса выглядит совсем по другому и реальная реакция дамы может даже удивить парней с небогатым опытом.

Не будьте слишком грубы

Клитор очень чувствителен, поэтому вам не нужно много силы. Хотя некоторым женщинам может нравиться сильное давление, это чувствует не каждая.

В любом случае начинать надо с легких и нежных ласк, сильный нажим или трение могут вызвать у женщины даже болевые ощущения.

Раньше мы писали, какие вещи мужчины считают в женщинах самыми соблазнительными.

Также психолог рассказала, чего женщинам больше всего не хватает в сексе.

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