Помилки у приготуванні "Олів'є", які зіпсують салат

Салат "Олів'є" - це класика новорічного столу, яка здобула популярність завдяки своїй ніжній текстурі та простоті приготування. Однак навіть у такій, здавалося б, легкій страві можна припуститися помилок, які зроблять "Олів'є" несмачним або навіть зіпсують його вигляд і консистенцію.

Про головні помилки в приготуванні салату олів'є, які легко зіпсують страву, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Неправильний вибір інгредієнтів

Якість та свіжість інгредієнтів неабияк впливають на олів'є. Наприклад, дешева ковбаса може легко зіпсувати весь смак салату. Тому краще використовувати якісну варено-копчену ковбасу або відварене м'ясо.

Водночас не варто занадто експериментувати, замінюючи продукти - зокрема, додаючи замість вареної ковбаси бекон або салямі.

Консервований горошок також повинен бути якісним, без зайвої рідини. Не радять використовувати занадто стару картоплю - це зробить салат "важким".

Крім цього, ліпше використовувати свіжі огірки, а не солоні - або обов'язково скуштувати огірок перед додаванням до салату. Надто солоні огірки можуть зіпсувати олів'є.

Забагато картоплі в салаті

Надмірна кількість картоплі в олів'є зробить салат "важким". На 2 морквини та 300 г ковбаси достатньо 3 картоплини.

Водночас не варто шкодувати яєць для олів'є. Саме цей інгредієнт робить салат ніжним. На 300 г ковбаси та 3-4 картоплини радять використати не менше 2 яєць.

Неправильне варіння овочів

Одна із найбільш поширених помилок в приготуванні олів'є - це переварені або недостатньо варені овочі. Картопля, морква та яйця повинні бути м'якими, але не розпадатися при нарізанні.

Для цього важливо варити овочі до готовності, але не більше, ніж потрібно. До того ж варити овочі неодмінно потрібно у шкірці - це збереже поживні речовини та допоможе запобігти переварюванню. Інакше овочі можуть перетворитися в неапетитну масу.

Змішувати гарячі і холодні інгредієнти

Перед тим, як змішувати інгредієнти, потрібно охолодити або нагріти їх до кімнатної температури. Горошок та огірки потрібно дістати з холодильника заздалегідь, а відварені яйця та овочі - охолодити.

Інакше овочі можуть розвалитися в пюре або зробити майонез рідким, що зіпсує олів'є.

Як правильно готувати олів'є (фото: Freepik)

Нарізання продуктів різними шматочками

Для того, щоб салат мав естетичний вигляд і легко перемішувався, потрібно правильно нарізати інгредієнти. Усі овочі і м'ясо повинні бути нарізані на однакові маленькі кубики - дещо більшими, аніж горошина.

Перемішування салату заздалегідь

Ідеальний салат "Олів'є" має бути свіжим, тому краще не заправляти його заздалегідь. Якщо салат довго простоїть перед подачею, майонез розм'якшить овочі, і вони втратять свою текстуру.

Невдалий вибір зелені та додаткових спецій

Справжній "Олів'є" має досить м'який смак, тому додавання надто яскравих спецій або великої кількості зелені може його зіпсувати. Використовуйте помірно сіль, перець та, за бажанням, кріп або зелений лук для прикраси.