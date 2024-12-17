Ошибка в приготовлении картофеля, которую совершают почти все

Отварной картофель - чрезвычайно простой и распространенный гарнир, для которого не требуется специфических умений или усилий. Впрочем, оказывается, в приготовлении вареного картофеля многие допускают некоторые ошибки.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Ofeminim .

Ошибки при варке картофеля

Картофель считается кладезем углеводов, витамина С, витаминов группы В и минералов, таких как калий, фосфор и магний. Последние имеют важное значение для здоровья нервной системы, кровяного давления, а также костей и зубов.

Для многих из нас нарезка картофеля перед приготовлением является стандартным поведением на кухне. Мелкие кусочки овощей гораздо быстрее готовятся, а для каждого из нас важно экономить время.

Однако, к сожалению, нарезанный картофель, когда его бросают в кастрюлю, теряет большую часть своей питательной ценности.

Как лучше варить картофель

Не резать картофель перед приготовлением

Многие режут картофель кубиками или тонкими ломтиками, чтобы ускорить процесс приготовления. Оказывается, это серьезная ошибка.

Чтобы получить максимум пользы от картофеля, стоит готовить его целиком. Такой способ приготовления уменьшает вымывание питательных веществ, таких как витамин С или калий, которые "убегают" при варке в воде.

Кроме того, так можно избежать риска переваривания - еще одного фактора, который способствует потере питательных веществ.

Нарезание картофеля для варки может привести к потере питательных веществ (иллюстративное фото: Freepik)

Не класть картофель в холодную воду

Другой ошибкой является то, что картофель обычно кладут в холодную воду, из-за чего овощ снова теряет свою питательную ценность.

Однако погружение картофеля в кипящую воду создает на поверхности корнеплода естественный барьер, который защищает питательные вещества от вымывания. В результате картофель сохраняет больше витаминов и минералов, а также имеет лучший вкус и текстуру.

Однако бывают ситуации, когда варка в холодной воде является более полезной. Например, такая практика целесообразна во время отваривания картофеля с кожурой, или при отваривании крупных картофелин, которые могут приготовиться неравномерно.

Помните, что выбор способа приготовления картофеля должен соответствовать нашим кулинарным потребностям, а также питательным свойствам, которые мы хотим сохранить.