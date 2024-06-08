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Помилка у макіяжі, яка "накине" вам зайві 10 років та помітно зістарить

Субота 08 червня 2024 13:00
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Помилка у макіяжі, яка "накине" вам зайві 10 років та помітно зістарить Фото: Яку помилку в макіяжі багато хто допускає (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Головна ціль правильного макіяжу - це підкреслити природні риси і навіть приховати деякі недоліки та ознаки старіння. Але деякі люди припускаються однієї помилки, яка може накинути вашому обличчю щонайменше 10 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на заяву відомої візажистки Кейт Хьюз виданню The Sun.

Головна помилка у мейкапі

Професіонал макіяжу поділилася однією типовою помилкою багатьох людей, яка може "тягнути обличчя вниз", викликаючи ефект старіння.

Візажист і інфлюенсер Кейт Хьюз розповіла про те, як люди можуть змінити вік завдяки правильній техніці макіяжу.

Експертка зазначає, що коли ви фарбуєте брови, не робіть їх кінець занадто довгим, а залишайте коротким, це надасть ефект молодості.

Говорячи про довгі брови, вона сказала, що вони повинні обрамляти обличчя, але це має бути природньо.

"Ніколи не фарбуйте брові дуже яскраво, це надасть обличчю зайвого віку", - порадила вона.

Помилка у макіяжі, яка &quot;накине&quot; вам зайві 10 років та помітно зістаритьУникайте чорного кольору брів, робіть їх натуральними (фото: freepik.com)

Поради для красивих брів

Завжди намагайтеся відповідати природному кольору брів. Використовуйте м’який олівець і переконайтеся, що він заточений. Також використовуйте щіточку, щоб розчесати брову вгору. Туш для брів також дуже підходить, але перед нанесенням обов’язково протріть щіточку, коли вона виходить із тюбика.

Щоб трішечки підняти лінію ока, використовуйте косу щіточку для брів і обирайте темно-баклажанові або каштанові тіні для повік, а не чорні, оскільки вони м’якші на зрілій шкірі.

Використовуйте щіточку вздовж лінії росту вій і проведіть нею вгору, щоб створити ілюзію підйому.

Нагадаємо, раніше ми називали 5 найгірших ідей манікюру на короткі нігті, які ніколи не робитиме стильна й "дорога" жінка.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, який макіяж для жінок після 50 "мінусне" одразу 10 років.

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