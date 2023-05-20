Помилки в лікуванні високого тиску, які можуть призвести до інфаркту чи інсульту
При лікуванні артеріальної гіпертензії (гіпертонії, АГ), коли постійно підвищений тиск, варто бути дуже обережними. Не можна робити перерв, не влаштовувати "канікул", якщо стало краще.
Про головну помилку в лікуванні АГ розповіла в Instagram лікар Анна Калиневич.
Не орієнтуйтесь виключно на свої скарги
Не можна приймати ліки від тиску тоді, коли ви відчули себе погано. Наприклад, коли заболіла голова чи зашуміло у вухах.
Якщо вас нічого не турбує, не варто відмовлятися від регулярного прийому ліків від гіпертензії.
"Це дуже небезпечна і неправильна позиція!" - застерігає лікарка.
Що може призвести до інфаркту чи інсульту
Призвести до гіпертонічного кризу і серцево-судинної катастрофи - інфаркту та інсульту, за словами лікарки, можуть:
- Так звані "лікарняні канікули" (відмова від прийому препаратів на декілька днів).
- Самостійне зниження дози препарату.
- Нерегулярний прийом призначених лікарем препаратів для зниження тиску.
"Приймати призначені лікарем препарати потрібно постійно", - наголосила кардіолог.
Великою допомогою можуть стати немедикаментозні міри:
- здорове харчування з обмеженням вживання солі;
- збільшення фізичної активності;
- нормалізація маси тіла;
- відмова від куріння;
- суттєве зниження вживання алкоголю;
- достатній нічний сон.
Перераховані вище заходи можуть нормалізувати артеріальний тиск в пацієнтів з невеликим ступенем підвищення. Крім того можуть в багатьох випадках зменшити дозу ліків у пацієнтів з дуже тяжкою гіпертонією.
"Завжди підтримуйте звʼязок зі своїм лікарем. Якщо виникають питання, їх ставлять лікареві, а не Google", - радить лікарка.
Який тиск нормальний для різного віку і стану
Лікар-кардіолог Юлія Смерека у своєму блозі в Instagram дає такі показники для дорослих віком від 18 до понад 80 років:
Фото: instagram.com/likarsmereka
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