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Помилки в лікуванні високого тиску, які можуть призвести до інфаркту чи інсульту

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Субота 20 травня 2023 07:30
Помилки в лікуванні високого тиску, які можуть призвести до інфаркту чи інсульту Як не можна лікувати високий тиск (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

При лікуванні артеріальної гіпертензії (гіпертонії, АГ), коли постійно підвищений тиск, варто бути дуже обережними. Не можна робити перерв, не влаштовувати "канікул", якщо стало краще.

Про головну помилку в лікуванні АГ розповіла в Instagram лікар Анна Калиневич.

Не орієнтуйтесь виключно на свої скарги

Не можна приймати ліки від тиску тоді, коли ви відчули себе погано. Наприклад, коли заболіла голова чи зашуміло у вухах.

Якщо вас нічого не турбує, не варто відмовлятися від регулярного прийому ліків від гіпертензії.

"Це дуже небезпечна і неправильна позиція!" - застерігає лікарка.

Що може призвести до інфаркту чи інсульту

Призвести до гіпертонічного кризу і серцево-судинної катастрофи - інфаркту та інсульту, за словами лікарки, можуть:

  • Так звані "лікарняні канікули" (відмова від прийому препаратів на декілька днів).
  • Самостійне зниження дози препарату.
  • Нерегулярний прийом призначених лікарем препаратів для зниження тиску.

"Приймати призначені лікарем препарати потрібно постійно", - наголосила кардіолог.

Великою допомогою можуть стати немедикаментозні міри:

  • здорове харчування з обмеженням вживання солі;
  • збільшення фізичної активності;
  • нормалізація маси тіла;
  • відмова від куріння;
  • суттєве зниження вживання алкоголю;
  • достатній нічний сон.

Перераховані вище заходи можуть нормалізувати артеріальний тиск в пацієнтів з невеликим ступенем підвищення. Крім того можуть в багатьох випадках зменшити дозу ліків у пацієнтів з дуже тяжкою гіпертонією.

"Завжди підтримуйте звʼязок зі своїм лікарем. Якщо виникають питання, їх ставлять лікареві, а не Google", - радить лікарка.

Який тиск нормальний для різного віку і стану

Лікар-кардіолог Юлія Смерека у своєму блозі в Instagram дає такі показники для дорослих віком від 18 до понад 80 років:

Помилки в лікуванні високого тиску, які можуть призвести до інфаркту чи інсульту

Фото: instagram.com/likarsmereka

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