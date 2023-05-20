Ошибки в лечении высокого давления, которые могут привести к инфаркту или инсульту
При лечении артериальной гипертензии (гипертонии, АГ), когда постоянно повышенное давление, следует быть очень осторожными. Нельзя делать перерывов, не устраивать "каникул", если стало лучше.
О главной ошибке в лечении АГ рассказала в Instagram врач Анна Калиневич.
Не ориентируйтесь исключительно на свои жалобы
Нельзя принимать лекарства от давления, когда вы почувствовали себя плохо. Например, когда заболела голова или зашумело в ушах.
Если вас ничего не беспокоит, не следует отказываться от регулярного приема лекарства от гипертензии.
"Это очень опасная и неправильная позиция!" - предостерегает врач.
Что может привести к инфаркту или инсульту
Привести к гипертоническому кризу и сердечно-сосудистой катастрофе - инфаркту и инсульту, по словам врача, могут:
- Так называемые "больничные каникулы" (отказ от приема препаратов на несколько дней).
- Самостоятельное снижение дозы препарата.
- Нерегулярный прием назначенных врачом препаратов для снижения давления.
"Принимать назначенные врачом препараты нужно постоянно", - подчеркнула кардиолог.
Большой помощью могут стать немедикаментозные меры:
- здоровое питание с ограничением употребления соли;
- увеличение физической активности;
- нормализация массы тела;
- отказ от курения;
- существенное снижение употребления алкоголя;
- достаточный ночной сон.
Вышеперечисленные меры могут нормализовать артериальное давление у пациентов с небольшой степенью повышения. Кроме того, могут во многих случаях уменьшить дозу лекарства у пациентов с очень тяжелой гипертонией.
"Всегда поддерживайте связь со своим врачом. Если возникают вопросы, их задают врачу, а не Google", - советует врач.
Какое давление нормальное для всех возрастов и состояния
Врач-кардиолог Юлия Смерека в своем блоге в Instagram дает следующие показатели для взрослых в возрасте от 18 до более 80 лет:
Фото: instagram.com/likarsmereka
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