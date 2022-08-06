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Помидоры "в снегу" без варки и стерилизации: даже бабушки удивляются такой консервации!

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Суббота 06 августа 2022 16:25
Помидоры "в снегу" без варки и стерилизации: даже бабушки удивляются такой консервации! Скриншот видео: Помидоры "в снегу" без варки и стерилизации
Автор: Светлана Мащенко

Помидоры "в снегу" точно удивят ваших гостей и даже бабушек, которые думают, что "собаку съели" на консервации. Банки с такой закруткой не надо дополнительно стерилизовать, а маринад достаточно довести до кипения, варить ничего не надо.

Способ приготовления появился на YouTube-канале Schneller Koch.

Ингредиенты на 3 литра (3 банки по 1 л или 2 банки по 1,5 л):

  • 1600 г помидоров
  • 1,5 л воды
  • 15 зубчиков чеснока

Для маринада:

  • 1,5 столовой ложки соли
  • 4,5 столовые ложки сахара

Специи:

  • 5 шт. черного перца
  • 0,5 чайной ложки семян горчицы (не обязательно)
  • 6 чайных ложек 9% уксуса

Пошаговое приготовление

Простерилизуйте банки и крышки. Заложите в банки помидоры и залейте кипятком. Прикройте неплотно крышками и оставьте так на 10-15 минут.

Помидоры &quot;в снегу&quot; без варки и стерилизации: даже бабушки удивляются такой консервации!Помидоры &quot;в снегу&quot; без варки и стерилизации: даже бабушки удивляются такой консервации!

Тем временем натрите на мелкую терку чеснок.

Помидоры &quot;в снегу&quot; без варки и стерилизации: даже бабушки удивляются такой консервации!

Слейте жидкость из помидоров обратно в кастрюлю. Добавьте туда соль, сахар и снова поставьте до закипания.

Помидоры &quot;в снегу&quot; без варки и стерилизации: даже бабушки удивляются такой консервации!

Положите в банки с помидорами наши специи: перец горошком, горчицу, уксус.

Помидоры &quot;в снегу&quot; без варки и стерилизации: даже бабушки удивляются такой консервации!

Залейте кипящим маринадом и закатайте плотно крышками.

Помидоры &quot;в снегу&quot; без варки и стерилизации: даже бабушки удивляются такой консервации!

Покатайте банки, чтобы маринад и специи распределились равномерно. Переверните банки вверх дном и укутайте до полного остывания.

Помидоры &quot;в снегу&quot; без варки и стерилизации: даже бабушки удивляются такой консервации!

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