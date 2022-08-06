Помидоры "в снегу" без варки и стерилизации: даже бабушки удивляются такой консервации!
Помидоры "в снегу" точно удивят ваших гостей и даже бабушек, которые думают, что "собаку съели" на консервации. Банки с такой закруткой не надо дополнительно стерилизовать, а маринад достаточно довести до кипения, варить ничего не надо.
Способ приготовления появился на YouTube-канале Schneller Koch.
Ингредиенты на 3 литра (3 банки по 1 л или 2 банки по 1,5 л):
- 1600 г помидоров
- 1,5 л воды
- 15 зубчиков чеснока
Для маринада:
- 1,5 столовой ложки соли
- 4,5 столовые ложки сахара
Специи:
- 5 шт. черного перца
- 0,5 чайной ложки семян горчицы (не обязательно)
- 6 чайных ложек 9% уксуса
Пошаговое приготовление
Простерилизуйте банки и крышки. Заложите в банки помидоры и залейте кипятком. Прикройте неплотно крышками и оставьте так на 10-15 минут.
Тем временем натрите на мелкую терку чеснок.
Слейте жидкость из помидоров обратно в кастрюлю. Добавьте туда соль, сахар и снова поставьте до закипания.
Положите в банки с помидорами наши специи: перец горошком, горчицу, уксус.
Залейте кипящим маринадом и закатайте плотно крышками.
Покатайте банки, чтобы маринад и специи распределились равномерно. Переверните банки вверх дном и укутайте до полного остывания.
Ранее мы писали, как приготовить пикантную кабачковую икру карри на зиму.
Также кулинар рассказала, как приготовить хрустящие квашеные огурцы на зиму.