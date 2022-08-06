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Помідори "в снігу" без варіння і стерилізації: навіть бабусі дивуються такій консервації!

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Субота 06 серпня 2022 16:25
Помідори "в снігу" без варіння і стерилізації: навіть бабусі дивуються такій консервації! Скріншот відео: Помідори "в снігу" без варіння і стерилізації
Автор: Світлана Мащенко

Помідори "в снігу" точно здивують ваших гостей і навіть бабусь, які думають, що "собаку з'їли" на консервації. Банки з такою закруткою не треба додатково стерилізувати, а маринад достатньо довести до кипіння, варити нічого не треба.

Спосіб приготування з'явився на YouTube-каналі Schneller Koch.

Інгредієнти на 3 літри (3 банки по 1 л чи 2 банки по 1,5 л):

  • 1600 г помідорів
  • 1,5 л води
  • 15 зубчиків часнику

Для маринаду:

  • 1,5 столової ложки солі
  • 4,5 столові ложки цукру

Спеції:

  • 5 шт. чорного перцю
  • 0,5 чайної ложки насіння гірчиці (не обов'язково)
  • 6 чайних ложок 9% оцту

Покрокове приготування

Простерилізуйте банки й кришки. Закладіть в банки помідори і залийте окропом. Прикрийте нещільно кришками і залиште так на 10-15 хвилин.

Помідори &quot;в снігу&quot; без варіння і стерилізації: навіть бабусі дивуються такій консервації!Помідори &quot;в снігу&quot; без варіння і стерилізації: навіть бабусі дивуються такій консервації!

Тим часом натріть на дрібну терку часник.

Помідори &quot;в снігу&quot; без варіння і стерилізації: навіть бабусі дивуються такій консервації!

Злийте рідину з помідорів назад в каструлю. Додайте туди сіль, цукор і знову поставте до закипання.

Помідори &quot;в снігу&quot; без варіння і стерилізації: навіть бабусі дивуються такій консервації!

Покладіть в банки з помідорами наші спеції: перець горошком, гірчицю, оцет.

Помідори &quot;в снігу&quot; без варіння і стерилізації: навіть бабусі дивуються такій консервації!

Залийте киплячим маринадом і закатайте щільно кришками.

Помідори &quot;в снігу&quot; без варіння і стерилізації: навіть бабусі дивуються такій консервації!

Покатайте банки, щоб маринад і спеції розподілилися рівномірно. Переверніть банки догори дном і закутайте до повного остигання.

Помідори &quot;в снігу&quot; без варіння і стерилізації: навіть бабусі дивуються такій консервації!

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