Помідори "в снігу" без варіння і стерилізації: навіть бабусі дивуються такій консервації!

Помідори "в снігу" точно здивують ваших гостей і навіть бабусь, які думають, що "собаку з'їли" на консервації. Банки з такою закруткою не треба додатково стерилізувати, а маринад достатньо довести до кипіння, варити нічого не треба.

Інгредієнти на 3 літри (3 банки по 1 л чи 2 банки по 1,5 л):

1600 г помідорів

1,5 л води

15 зубчиків часнику

Для маринаду:

1,5 столової ложки солі

4,5 столові ложки цукру

Спеції:

5 шт. чорного перцю

0,5 чайної ложки насіння гірчиці (не обов'язково)

6 чайних ложок 9% оцту

Покрокове приготування

Простерилізуйте банки й кришки. Закладіть в банки помідори і залийте окропом. Прикрийте нещільно кришками і залиште так на 10-15 хвилин.

Тим часом натріть на дрібну терку часник.

Злийте рідину з помідорів назад в каструлю. Додайте туди сіль, цукор і знову поставте до закипання.

Покладіть в банки з помідорами наші спеції: перець горошком, гірчицю, оцет.

Залийте киплячим маринадом і закатайте щільно кришками.

Покатайте банки, щоб маринад і спеції розподілилися рівномірно. Переверніть банки догори дном і закутайте до повного остигання.