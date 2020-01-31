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Помещение в терминале "Борисполя" сдали в аренду за рекордную сумму

STYLERЖизнь    31.01.2020 - 11:49
Помещение в терминале "Борисполя" сдали в аренду за рекордную сумму
Помещение в терминале аэропорта "Борисполь" (фото: коллаж РБК-Украина)

В аэропорту "Борисполь" сдали за большую сумму помещение в терминале

Помещение в терминале аэропорта "Борисполь" сдали в аренду за 4 миллиона 678 тысяч гривен. В ходе аукционных торгов стоимость помещения терминала F выросла в 19 раз. Начальная стоимость составляла 243 тысяч 702 гривен.

За помещение площадью 191 квадратный метр в открытом конкурсе соревновались двенадцать участников. Министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook отметил, что более 1 тысячи долларов за квадратный метр – это исторический рекорд для коммерческой недвижимости в Украине.

Пользователи сети очень удивились такой высокой стоимости аренды, и им интересно, чем же будут торговать в помещении, чтобы отбить затраты на аренду.

  • Что там надо продавать, чтобы отразить такую аренду?
  • Там героином будут торговать? Иначе не понятно, как аренду 1000$ за метр отбивать;
  • Кофе будут по 200 грн продавать и сэндвичи по 500. Как обычно, все выиграли, кроме пассажиров;
  • Я так понимаю, что правка про казино в аэропортах прокатила;
  • Наверное, в Дубае было бы дешевле: по 191 кв. м 4 млн 678 тысяч??? С ума сошли "зубожілі";
  • Это что надо там продавать или бизнес должен быть чтобы 156 000 грн в сутки закладывать на аренду? Может победители уверены, что они приобрели эту площадь? Это круглосуточно каждую минуту надо на 200 грн то продавать. Вас самих такой космос не пугает? Кто-то украинцам будет кофе в 50 номиналов продавать?
  • Это конечно круто. Но за чей счет арендатор будет "отбивать" стоимость аренды более 1000 $ за метр в месяц? И как это отразится на конечном потребителе? На мне например. Неужели в Ф-терминале появится кофе дешевле 50 грн?

Помещение в терминале &quot;Борисполя&quot; сдали в аренду за рекордную сумму

Помещение в терминале &quot;Борисполя&quot; сдали в аренду за рекордную сумму

Помещение в терминале &quot;Борисполя&quot; сдали в аренду за рекордную сумму

Помещение в терминале &quot;Борисполя&quot; сдали в аренду за рекордную сумму

Скриншоты с Facebook

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Новости Украины недвижимостьаэропорт Борисполь
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