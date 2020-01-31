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Приміщення в терміналі "Борисполя" здали в оренду за рекордну суму

STYLERЖиття    31.01.2020 - 11:49
Приміщення в терміналі "Борисполя" здали в оренду за рекордну суму
Приміщення в терміналі аеропорту "Бориспіль" (фото: колаж РБК-Україна)

В аеропорту "Бориспіль" здали за велику суму приміщення в терміналі

Приміщення в терміналі аеропорту "Бориспіль" здали в оренду за 4 мільйони 678 тисяч гривень. В ході аукціонних торгів вартість приміщення терміналу F зросла у 19 разів. Початкова вартість становила 243 тисяч 702 гривень.

За приміщення площею 191 квадратний метр у відкритому конкурсі змагалися дванадцять учасників. Міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook зазначив, що більш 1 тисячі доларів за квадратний метр – це історичний рекорд для комерційної нерухомості в Україні.

Користувачі мережі дуже здивувалися такій високій вартості оренди, і їм цікаво, чим же будуть торгувати в приміщенні, щоб відбити витрати на оренду.

  • Що там треба продавати, щоб відобразити таку оренду?
  • Там будуть торгувати героїном? Інакше не зрозуміло, як оренду 1000$ за метр відбивати;
  • Каву будуть по 200 грн продавати і сендвічі по 500. Як звичайно всі виграли, крім пасажирів;
  • Я так розумію, що правка про казино в аеропортах прокотила;
  • Напевно, в Дубаї було б дешевше: по 191 кв. м 4 млн 678 тисяч??? З глузду з'їхали "зубожілі";
  • Це що треба там продавати або бізнес повинен бути щоб 156 000 грн на добу закладати на оренду? Може переможці впевнені, що вони придбали цю площу? Це цілодобово кожну хвилину треба на 200 грн то продавати. Вас самих такий космос не лякає? Хтось українцям буде кава в 50 номіналів продавати?
  • Це звичайно круто. Але за чий рахунок орендар буде "відбивати" вартість оренди більше 1000 $ за метр в місяць? І як це відіб'ється на кінцевому споживачеві? На мені наприклад. Невже у Ф-терміналі з'явиться кава дешевше 50 грн?

Приміщення в терміналі &quot;Борисполя&quot; здали в оренду за рекордну суму

Приміщення в терміналі &quot;Борисполя&quot; здали в оренду за рекордну суму

Приміщення в терміналі &quot;Борисполя&quot; здали в оренду за рекордну суму

Приміщення в терміналі &quot;Борисполя&quot; здали в оренду за рекордну суму

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