ua en ru
Пт, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Померла зірка "Гаррі Поттера"

П'ятниця 27 вересня 2024 16:59
UA EN RU
Померла зірка "Гаррі Поттера" Актриса Меггі Сміт (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Померла відома актриса Меггі Сміт, відома багатьом як виконавиця ролі Мінерви Макґонеґел у циклі фільмів про Гаррі Поттера. Зірка померла у лікарні, їй було 89 років.

Що відомо про смерть актриси та де вона знімалася, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Коли померла Меггі Сміт

Про смерть актриси у спільній заяві, яку оприлюднив публіцист Клер Доббс, повідомили її сини - Кріс Ларкін та Тобі Стівенс.

Вони зазначили, що їхня мати провела останні дні свого життя в лікарні. Однак поруч з нею були її рідні та друзі.

Померла зірка &quot;Гаррі Поттера&quot;

Померла зірка &quot;Гаррі Поттера&quot;

Померла зірка &quot;Гаррі Поттера&quot;

Меггі Сміт (фото: facebook.com/harrypotter)

"Вона мирно померла в лікарні рано вранці, у п'ятницю, 27 вересня. Вона була дуже потайливою людиною, але наприкінці вона була з друзями та сім'єю. У неї залишилися двоє синів і п'ятеро люблячих онуків, які спустошені втратою своєї незвичайної матері та бабусі", - розповіли сини актриси.

"Ми хотіли б скористатися цією можливістю, щоб подякувати чудовому персоналу лікарні Челсі та Вестмінстера за їхню турботу і безмежну доброту в її останні дні. Ми дякуємо вам за всі ваші добрі повідомлення та підтримку і просимо вас поважати нашу конфіденційність у цей час", - додали вони.

Від чого померла актриса і чи страждала вона на захворювання - не повідомляється.

Але відомо, що у 1998 році акторці діагностували базедову хворобу, вона проходила курси променевої терапії та офтальмохірургії.

А у 2007 повідомлялося, що у Сміт знайшли ще й онкологію. Вона боролася з раком молочної залози, у 2009 році з'являлася інформація, що зірка зуміла здолати хворобу.

Померла зірка &quot;Гаррі Поттера&quot;

Померла зірка &quot;Гаррі Поттера&quot;Померла зірка &quot;Гаррі Поттера&quot;

Актриса Меггі Сміт (фото: Кіноріум)

Де знімалася Меггі Сміт - біографія актриси

Зірка "Гаррі Поттера" розпочала свою кар'єру ще багато років тому. Акторка навчалася в Оксфорді, де викладав її батько. І саме там вона вперше дебютувала на сцені.

Свою першу роль у театрі вона виконала у постановці "Дванадцятої ночі", де вона грала Віолу.

У кіно актриса часто грала серйозних і навіть суворих героїнь. Однак фани любили її втілення, адже Сміт майстерно передавала емоції та вживалася у кожну роль.

Меггі Сміт в кіно

Найпопулярніші кінороботи Меггі Сміт:

  • "Розквіт міс Джін Броді"
  • "Каліфорнійський готель"
  • "Смерть на Нілі"
  • "Клуб перших дружин"
  • "Гаррі Поттер та філософський камінь" (а також усі наступні частини франшизи)
  • "Дами в ліловому"
  • "Джейн Остін"
  • "Моя жахлива няня 2"
  • "Аббатство Даунтон"
  • "Моя старенька".

Актриса у фільмі "Гаррі Поттер"

За своє життя акторка отримала чимало нагород та кінопремій. Окрім цього, у 1989 році Сміт пройшла посвяту в лицарі Британської корони та отримала можливість додавати до свого імені почесний титул "Дама-командор".

Останні роки свого життя Сміт провела без пари. З першим чоловіком Робертом Стівенсоном, від якого вона народила двох синів, зірка жила до 1975 року. А після розлучення з ним акторка вийшла за сценариста Беверлі Кросса. Разом вони жили до 1998 року, поки обранець Меггі не помер.

До речі, раніше ми називали 5 зірок, які перенесли вкрай важкі операції.

Окрім цього, нещодавно помер барабанщик легендарного гурту ABBA Роджер Палм.

Під час написання матеріалу було використано джерела: ВВС, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гаррі Поттер Зірки шоу-бізнесу Акторка
NEWS
Трамп зробив заяву про війну в Україні після зустрічі із Зеленським
Трамп зробив заяву про війну в Україні після зустрічі із Зеленським