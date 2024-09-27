Померла зірка "Гаррі Поттера"
Померла відома актриса Меггі Сміт, відома багатьом як виконавиця ролі Мінерви Макґонеґел у циклі фільмів про Гаррі Поттера. Зірка померла у лікарні, їй було 89 років.
Що відомо про смерть актриси та де вона знімалася, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Коли померла Меггі Сміт
Про смерть актриси у спільній заяві, яку оприлюднив публіцист Клер Доббс, повідомили її сини - Кріс Ларкін та Тобі Стівенс.
Вони зазначили, що їхня мати провела останні дні свого життя в лікарні. Однак поруч з нею були її рідні та друзі.
Меггі Сміт (фото: facebook.com/harrypotter)
"Вона мирно померла в лікарні рано вранці, у п'ятницю, 27 вересня. Вона була дуже потайливою людиною, але наприкінці вона була з друзями та сім'єю. У неї залишилися двоє синів і п'ятеро люблячих онуків, які спустошені втратою своєї незвичайної матері та бабусі", - розповіли сини актриси.
"Ми хотіли б скористатися цією можливістю, щоб подякувати чудовому персоналу лікарні Челсі та Вестмінстера за їхню турботу і безмежну доброту в її останні дні. Ми дякуємо вам за всі ваші добрі повідомлення та підтримку і просимо вас поважати нашу конфіденційність у цей час", - додали вони.
Від чого померла актриса і чи страждала вона на захворювання - не повідомляється.
Але відомо, що у 1998 році акторці діагностували базедову хворобу, вона проходила курси променевої терапії та офтальмохірургії.
А у 2007 повідомлялося, що у Сміт знайшли ще й онкологію. Вона боролася з раком молочної залози, у 2009 році з'являлася інформація, що зірка зуміла здолати хворобу.
Актриса Меггі Сміт (фото: Кіноріум)
Де знімалася Меггі Сміт - біографія актриси
Зірка "Гаррі Поттера" розпочала свою кар'єру ще багато років тому. Акторка навчалася в Оксфорді, де викладав її батько. І саме там вона вперше дебютувала на сцені.
Свою першу роль у театрі вона виконала у постановці "Дванадцятої ночі", де вона грала Віолу.
У кіно актриса часто грала серйозних і навіть суворих героїнь. Однак фани любили її втілення, адже Сміт майстерно передавала емоції та вживалася у кожну роль.
Меггі Сміт в кіно
Найпопулярніші кінороботи Меггі Сміт:
- "Розквіт міс Джін Броді"
- "Каліфорнійський готель"
- "Смерть на Нілі"
- "Клуб перших дружин"
- "Гаррі Поттер та філософський камінь" (а також усі наступні частини франшизи)
- "Дами в ліловому"
- "Джейн Остін"
- "Моя жахлива няня 2"
- "Аббатство Даунтон"
- "Моя старенька".
Актриса у фільмі "Гаррі Поттер"
За своє життя акторка отримала чимало нагород та кінопремій. Окрім цього, у 1989 році Сміт пройшла посвяту в лицарі Британської корони та отримала можливість додавати до свого імені почесний титул "Дама-командор".
Останні роки свого життя Сміт провела без пари. З першим чоловіком Робертом Стівенсоном, від якого вона народила двох синів, зірка жила до 1975 року. А після розлучення з ним акторка вийшла за сценариста Беверлі Кросса. Разом вони жили до 1998 року, поки обранець Меггі не помер.
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