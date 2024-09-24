Видалили груди або позбулися нирки: 5 зірок, які перенесли вкрай важкі операції

Зірки часто вдаються до пластичних операцій заради зовнішньої досконалості, але бувають випадки, коли втручання хірурга - не просто примха, а життєва необхідність.

Селена Гомес

Співачці довелося пережити серйозну операцію з пересадки нирки через ускладнення, викликані червоним вовчаком. Донором для Селени стала її подруга, актриса Франсія Райса. Про свій діагноз зірка дізналася ще у 2015 році і відтоді проходила курс хіміотерапії, а також боролася з депресією і панічними атаками.

Селена Гомес (фото: instagram.com/selenagomez)

Анджеліна Джолі

У 2013 році мати п'ятьох дітей дізналася, що має генетичну схильність до раку грудей, від якого раніше померли її мама і бабуся. Щоб знизити ризик розвитку хвороби, зірка зважилася на профілактичні заходи - спочатку провела операцію з видалення молочних залоз, а згодом видалила також яєчники і фаллопієві труби.

"Я просто відчуваю, що зробила правильний вибір, щоб підвищити свої шанси побачити, як мої діти стають дорослими, і застати онуків", - розповідала актриса.

Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)

Емілія Кларк

У 2019 році зірка "Гри престолів" розповіла, що ледь не загинула від інсульту після закінчення зйомок першого сезону серіалу. У Емілії діагностували дві аневризми, причому це сталося майже випадково. Актриса знепритомніла і була терміново госпіталізована, де їй провели операцію на мозку. Через два роки хвороба знову дала про себе знати, і актрисі довелося перенести ще одну успішну операцію.

Емілія Кларк (фото: instagram.com/emilia_clarke)

Сара Хайленд

У дев'ятирічному віці у зірки "Академії вампірів" діагностували дисплазію нирок. У 2012 році Сара перенесла першу трансплантацію, донором став її батько. Однак, пересаджений орган не прижився, і у 2017 році його довелося видалити.

Після цього актриса зіштовхнулася з депресією, але змогла зібратися і незабаром перенесла ще одну операцію. Цього разу донором став її брат, і пересадка пройшла успішно, дозволивши Сарі повернутися до повноцінного життя.

Сара Хайленд (фото: instagram.com/sarahhyland​​​​​​​)

Крістіна Епплгейт

Зірка фільму "Дуже погані матусі" зуміла перемогти рак грудей ще у 2008 році. Вона була морально готова до такого діагнозу, оскільки раніше її мати також успішно впоралася з цим захворюванням, пройшовши курс хіміотерапії. Після тривалого лікування Крістіна зважилася на операцію з видалення обох молочних залоз, щоб мінімізувати ризик рецидиву.

Крістіна Епплгейт​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)