Умерла звезда "Гарри Поттера"

Умерла известная актриса Мэгги Смит, известная многим как исполнительница роли Минервы Макгонагалл в цикле фильмов о Гарри Поттере. Звезда скончалась в больнице, ей было 89 лет.

Что известно о смерти актрисы и где она снималась, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда умерла Мэгги Смит

О смерти актрисы в общем заявлении, которое обнародовал публицист Клэр Доббс, сообщили ее сыновья - Крис Ларкин и Тоби Стивенс.

Они отметили, что их мать провела последние дни своей жизни в больнице. Однако рядом с ней были ее родные и друзья.

Мэгги Смит (фото: facebook.com/harrypotter)

"Она мирно скончалась в больнице рано утром, в пятницу, 27 сентября. Она была очень скрытным человеком, но в конце она была с друзьями и семьей. У нее остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки", - рассказали сыновья актрисы.

"Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить замечательный персонал больницы Челси и Вестминстера за их заботу и безграничную доброту в ее последние дни. Мы благодарим вас за все ваши добрые сообщения и поддержку и просим вас уважать нашу конфиденциальность в это время", - добавили они.

От чего умерла актриса и страдала ли она от заболеваний - не сообщается.

Но известно, что в 1998 году актрисе диагностировали базедову болезнь, она проходила курсы лучевой терапии и офтальмохирургии.

А в 2007 году сообщалось, что у Смит нашли еще и онкологию. Она боролась с раком молочной железы, в 2009 году появлялась информация, что звезда сумела преодолеть болезнь.

Актриса Мэгги Смит (фото: Кинориум)

Где снималась Мэгги Смит - биография актрисы

Звезда "Гарри Поттера" начала свою карьеру еще много лет назад. Актриса училась в Оксфорде, где преподавал ее отец. И именно там она впервые дебютировала на сцене.

Свою первую роль в театре она исполнила в постановке "Двенадцатой ночи", где она играла Виолу.

В кино актриса часто играла серьезных и даже строгих героинь. Однако фаны обожали ее воплощения, ведь Смит мастерски передавала эмоции и вживалась в каждую роль.

Мэгги Смит в кино

Самые популярные киноработы Мэгги Смит:

"Расцвет мисс Джин Броди"

"Калифорнийский отель"

"Смерть на Ниле"

"Клуб первых жен"

"Гарри Поттер и философский камень" (а также все последующие части франшизы)

"Дамы в лиловом"

"Джейн Остин"

"Моя ужасная няня 2"

"Аббатство Даунтон"

"Моя старушка".

Актриса в фильме "Гарри Поттер"

За свою жизнь актриса получила множество наград и кинопремий. Кроме того, в 1989 году Смит прошла посвящение в рыцари Британской короны и получила возможность добавлять к своему имени почетный титул "Дама-командор".

Последние годы своей жизни Смит провела без пары. С первым мужем Робертом Стивенсоном, от которого она родила двух сыновей, звезда жила до 1975 года. А после развода с ним актриса вышла за сценариста Беверли Кросса. Вместе они жили до 1998 года, пока избранник Мэгги не скончался.