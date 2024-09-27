Умерла звезда "Гарри Поттера"
Умерла известная актриса Мэгги Смит, известная многим как исполнительница роли Минервы Макгонагалл в цикле фильмов о Гарри Поттере. Звезда скончалась в больнице, ей было 89 лет.
Что известно о смерти актрисы и где она снималась, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Когда умерла Мэгги Смит
О смерти актрисы в общем заявлении, которое обнародовал публицист Клэр Доббс, сообщили ее сыновья - Крис Ларкин и Тоби Стивенс.
Они отметили, что их мать провела последние дни своей жизни в больнице. Однако рядом с ней были ее родные и друзья.
Мэгги Смит (фото: facebook.com/harrypotter)
"Она мирно скончалась в больнице рано утром, в пятницу, 27 сентября. Она была очень скрытным человеком, но в конце она была с друзьями и семьей. У нее остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки", - рассказали сыновья актрисы.
"Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить замечательный персонал больницы Челси и Вестминстера за их заботу и безграничную доброту в ее последние дни. Мы благодарим вас за все ваши добрые сообщения и поддержку и просим вас уважать нашу конфиденциальность в это время", - добавили они.
От чего умерла актриса и страдала ли она от заболеваний - не сообщается.
Но известно, что в 1998 году актрисе диагностировали базедову болезнь, она проходила курсы лучевой терапии и офтальмохирургии.
А в 2007 году сообщалось, что у Смит нашли еще и онкологию. Она боролась с раком молочной железы, в 2009 году появлялась информация, что звезда сумела преодолеть болезнь.
Актриса Мэгги Смит (фото: Кинориум)
Где снималась Мэгги Смит - биография актрисы
Звезда "Гарри Поттера" начала свою карьеру еще много лет назад. Актриса училась в Оксфорде, где преподавал ее отец. И именно там она впервые дебютировала на сцене.
Свою первую роль в театре она исполнила в постановке "Двенадцатой ночи", где она играла Виолу.
В кино актриса часто играла серьезных и даже строгих героинь. Однако фаны обожали ее воплощения, ведь Смит мастерски передавала эмоции и вживалась в каждую роль.
Мэгги Смит в кино
Самые популярные киноработы Мэгги Смит:
- "Расцвет мисс Джин Броди"
- "Калифорнийский отель"
- "Смерть на Ниле"
- "Клуб первых жен"
- "Гарри Поттер и философский камень" (а также все последующие части франшизы)
- "Дамы в лиловом"
- "Джейн Остин"
- "Моя ужасная няня 2"
- "Аббатство Даунтон"
- "Моя старушка".
Актриса в фильме "Гарри Поттер"
За свою жизнь актриса получила множество наград и кинопремий. Кроме того, в 1989 году Смит прошла посвящение в рыцари Британской короны и получила возможность добавлять к своему имени почетный титул "Дама-командор".
Последние годы своей жизни Смит провела без пары. С первым мужем Робертом Стивенсоном, от которого она родила двух сыновей, звезда жила до 1975 года. А после развода с ним актриса вышла за сценариста Беверли Кросса. Вместе они жили до 1998 года, пока избранник Мэгги не скончался.
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Во время написания материала были использованы источники: BBC, Википедия.