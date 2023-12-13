Померла одна із найстаріших жінок у світі: до цього вона з'їла свою улюблену страву

У Японії у віці 116 років померла одна із найстаріших жінок на планеті. Фуса Тацумі відійшла у вічність 12 грудня в будинку для людей похилого віку в Касіварі, префектура Осака, після того, як з'їла свою улюблену страву - желе з бобової пасти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Metro.

Деталі смерті японки

Фуса, що народилася 25 квітня 1907 року, була найстарішою жителькою Японії і ніколи серйозно не хворіла і не отримувала травм, за винятком випадку, коли вона зламала стегнову кістку під час падіння у віці 70 років.

Вона з чоловіком виростила трьох дітей і все своє життя працювала в полі, щоб звести кінці з кінцями.

Такою була Фуса в молодості (Скріншот)

Вона прожила довге життя, але весь час дуже тяжко працювала. Губернатор Осакі Хірофумі Есімура висловив співчуття родині жінки та згадав про вечірку, присвячену її довголіттю у вересні минулого року.

Фуса стала найстаршим жителем Японії після смерті 119-річного Кане Танакі у квітні минулого року.

"Я думаю, вона чудово впоралася з тим, щоб дожити до цього віку", - сказав місцевим ЗМІ старший син Тацумі, 76-річний Кандзі.

Мати двох дітей захоплювалася вирощуванням хризантем і обожнювала квіти.

Але коли їй було 70, коли вона працювала в саду, вона впала і зламала стегнову кістку - єдину серйозну травму, яку вона отримала у своєму житті.

Японці було 116 років (Скріншот з Metro)