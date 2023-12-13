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Умерла одна из старейших женщин в мире: до этого она съела свое любимое блюдо

Япония, Среда 13 декабря 2023 12:32
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Умерла одна из старейших женщин в мире: до этого она съела свое любимое блюдо В Японии умерла 116-летняя женщина (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Японии в возрасте 116 лет умерла одна из старейших женщин на планете. Фуса Тацуми скончалась 12 декабря в доме престарелых в Касиваре, префектура Осака, после того, как съела свое любимое блюдо - желе из бобовой пасты.

Об єтом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Metro.

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Фуса, родившаяся 25 апреля 1907 года, была старейшей жительницей Японии и никогда серьезно не болела и не получала травм, за исключением случая, когда она сломала бедренную кость при падении в возрасте 70 лет.

Она с мужем вырастила троих детей и всю свою жизнь трудилась в поле, чтобы свести "концы с концами".

Умерла одна из старейших женщин в мире: до этого она съела свое любимое блюдоТакой была Фуса в молодости (Скриншот)

Она прожила долгую жизнь, но все время очень тяжело работала. Губернатор Осаки Хирофуми Есимура выразил соболезнования семье женщины и вспомнил о вечеринке, посвященной ее долголетию в сентябре прошлого года.

Фуса стала старейшим жителем Японии после смерти 119-летнего Канэ Танаки в апреле прошлого года.

"Я думаю, она отлично справилась с тем, чтобы дожить до этого возраста», — сказал местным СМИ старший сын Тацуми, 76-летний Кандзи.

Мать двоих детей увлекалась выращиванием хризантем и обожала цветы.

Но когда ей было 70, когда она работала в саду, она упала и сломала бедренную кость - единственную серьезную травму, которую она получила в своей жизни.

Умерла одна из старейших женщин в мире: до этого она съела свое любимое блюдоЯпонке было 116 лет (Скриншот с Metro)

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