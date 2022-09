Помер знаменитий репер Coolio, чий хіт "Gangsta's Paradise" знають усі

Що відомо про смерть Coolio

Coolio (фото: instagram.com/coolio)

Артіс Леон Айві-молодший помер 28 вересня 2022 року в будинку свого друга в Лос-Анджелесі від зупинки серця на 60-му році життя. Про смерть зірки повідомив його менеджер.

Пізніше цю інформацію підтвердили у правоохоронних органах, пише TMZ.

Американські ЗМІ також зазначають, що на місці смерті артиста "не було виявлено жодних наркотиків чи приладдя для вживання".

"Менеджер Куліо каже, що артист пішов у туалет у будинку свого друга і довго не виходив. Через деякий час друг почав кликати його, але Куліо не відгукувався. Тоді чоловік увійшов до вбиральні і побачив співака, який лежав на підлозі. Друг Куліо відразу викликав швидку, Але медики лише констатували смерть. За словами лікарів, артист помер від зупинки серця", - йдеться у матеріалі TMZ.

Офіційну причину смерті буде названо після розтину та токсикологічного тесту.

Чим уславився Coolio

Хіп-хоп-музикант досяг масового успіху в середині-кінці 1990-х завдяки своїм альбомам "It Takes a Thief", "Gangsta's Paradise" та "My Soul", які вважаються класикою гангстерського репу.

Найпопулярнішим його синглом була пісня 1995 року "Gangsta's Paradise", за яку музикант отримав премію "Греммі". Цей трек звучав у багатьох фільмах та іграх. Зокрема, його можна почути у картині "Небезпечні уми", у трейлерах "Need for Speed" та "Сонік у кіно".

Також Куліо знімався у фільмах та серіалах ("Шанхайський зв'язковий", "Бетмен і Робін", "Шибениця"), озвучував мультфільми ("Футурама", "Гравіті Фолз").

Найкращі пісні Coolio

Gangsta's Paradise (feat. LV)

Fantastic Voyage

CU When U Get There (feat. 40 Thevz)

1,2,3,4 (Sumpin' New)

Ooh La La