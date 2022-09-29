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Умер знаменитый рэпер Coolio, чей хит "Gangsta's Paradise" знают все

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США, Четверг 29 сентября 2022 11:22
Умер знаменитый рэпер Coolio, чей хит "Gangsta's Paradise" знают все Coolio умер в 59 лет (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Умер всемирно известный рэпер и актер Coolio (Кулио), на песнях которого росли поколения. И каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал его нетленный хит "Gangsta's Paradise".

Что стало причиной смерти артиста и какие его песни будут жить вечно - читайте в нашем материале ниже.

Что известно про смерть Coolio

Умер знаменитый рэпер Coolio, чей хит &quot;Gangsta's Paradise&quot; знают все

Coolio (фото: instagram.com/coolio)

Артис Леон Айви-младший скончался 28 сентября 2022 года в доме своего друга в Лос-Анджелесе от остановки сердца на 60-ом году жизни. О смерти звезды сообщил его менеджер.

Позже эту информацию подтвердили в правоохранительных органах, пишет TMZ.

Американские СМИ также отмечают, что на месте смерти артиста "не было обнаружено никаких наркотиков или принадлежностей для употребления".

Умер знаменитый рэпер Coolio, чей хит &quot;Gangsta's Paradise&quot; знают все

Coolio (фото: instagram.com/coolio)

"Менеджер Кулио говорит, что артист пошел в туалет в доме своего друга и долго не выходил. Спустя некоторое время друг начал звать его, но Кулио не отзывался. Тогда мужчина вошел в уборную и увидел певца лежащим на полу. Друг Кулио сразу вызвал скорую, но медики лишь констатировали смерть. По словам врачей, артист умер от остановки сердца", - говорится в материале TMZ.

Официальная причина смерти будет названа после вскрытия и токсикологического теста.

Чем прославился Coolio

Умер знаменитый рэпер Coolio, чей хит &quot;Gangsta's Paradise&quot; знают все

Coolio (фото: instagram.com/coolio)

Хип-хоп-музыкант добился массового успеха в середине-конце 1990-х благодаря своим альбомам "It Takes a Thief", "Gangsta's Paradise" и "My Soul", которые считаются классикой гангстерского рэпа.

Самым его популярным синглом была песня 1995 года "Gangsta's Paradise", за которую музыкант получил премию "Грэмми". Этот трек звучал во многих фильмах и играх. В частности, его можно услышать в картине "Опасные умы", в трейлерах "Need for Speed" и "Соник в кино".

Также Кулио снимался в фильмах и сериалах ("Шанхайский связной", "Бэтмен и Робин", "Сорвиголова"), озвучивал мультфильмы ("Футурама", "Гравити Фолз").

Умер знаменитый рэпер Coolio, чей хит &quot;Gangsta's Paradise&quot; знают все

Coolio (фото: instagram.com/coolio)

Лучшие песни Coolio

Gangsta's Paradise (feat. L.V.)

Fantastic Voyage

C U When U Get There (feat. 40 Thevz)

1,2,3,4 (Sumpin' New)

Ooh La La

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