Умер знаменитый рэпер Coolio, чей хит "Gangsta's Paradise" знают все
Умер всемирно известный рэпер и актер Coolio (Кулио), на песнях которого росли поколения. И каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал его нетленный хит "Gangsta's Paradise".
Что стало причиной смерти артиста и какие его песни будут жить вечно - читайте в нашем материале ниже.
Что известно про смерть Coolio
Coolio (фото: instagram.com/coolio)
Артис Леон Айви-младший скончался 28 сентября 2022 года в доме своего друга в Лос-Анджелесе от остановки сердца на 60-ом году жизни. О смерти звезды сообщил его менеджер.
Позже эту информацию подтвердили в правоохранительных органах, пишет TMZ.
Американские СМИ также отмечают, что на месте смерти артиста "не было обнаружено никаких наркотиков или принадлежностей для употребления".
Coolio (фото: instagram.com/coolio)
"Менеджер Кулио говорит, что артист пошел в туалет в доме своего друга и долго не выходил. Спустя некоторое время друг начал звать его, но Кулио не отзывался. Тогда мужчина вошел в уборную и увидел певца лежащим на полу. Друг Кулио сразу вызвал скорую, но медики лишь констатировали смерть. По словам врачей, артист умер от остановки сердца", - говорится в материале TMZ.
Официальная причина смерти будет названа после вскрытия и токсикологического теста.
Чем прославился Coolio
Coolio (фото: instagram.com/coolio)
Хип-хоп-музыкант добился массового успеха в середине-конце 1990-х благодаря своим альбомам "It Takes a Thief", "Gangsta's Paradise" и "My Soul", которые считаются классикой гангстерского рэпа.
Самым его популярным синглом была песня 1995 года "Gangsta's Paradise", за которую музыкант получил премию "Грэмми". Этот трек звучал во многих фильмах и играх. В частности, его можно услышать в картине "Опасные умы", в трейлерах "Need for Speed" и "Соник в кино".
Также Кулио снимался в фильмах и сериалах ("Шанхайский связной", "Бэтмен и Робин", "Сорвиголова"), озвучивал мультфильмы ("Футурама", "Гравити Фолз").
Coolio (фото: instagram.com/coolio)
Лучшие песни Coolio
Gangsta's Paradise (feat. L.V.)
Fantastic Voyage
C U When U Get There (feat. 40 Thevz)
1,2,3,4 (Sumpin' New)
Ooh La La
Смотрите, как выглядели бы сегодня Джон Леннон, Леди Ди, Фредди Меркьюри и другие поп-иконы.