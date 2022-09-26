Наче живі. Як би виглядали сьогодні Джон Леннон, Леді Ді і Фредді Мерк'юрі (фото)

Померлі зірки в сьогодні б виглядали дуже стильно (колаж: Styler)

Як би виглядали сьогодні Діана Спенсер, Фредді Мерк'юрі, Джон Леннон та інші знаменитості, якби досі були живі? Відповідь на це питання спробував дати турецький фотограф Альпер Єсільтас

У своєму Instagram він опублікував серію знімків під назвою "Ніби нічого не сталося".