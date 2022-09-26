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Наче живі. Як би виглядали сьогодні Джон Леннон, Леді Ді і Фредді Мерк'юрі (фото)

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Понеділок 26 вересня 2022 20:00
Наче живі. Як би виглядали сьогодні Джон Леннон, Леді Ді і Фредді Мерк'юрі (фото) Померлі зірки в сьогодні б виглядали дуже стильно (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Як би виглядали сьогодні Діана Спенсер, Фредді Мерк'юрі, Джон Леннон та інші знаменитості, якби досі були живі? Відповідь на це питання спробував дати турецький фотограф Альпер Єсільтас

У своєму Instagram він опублікував серію знімків під назвою "Ніби нічого не сталося".

Під час роботи над фото Альпер використав штучний інтелект та інші програмні інструменти, щоб допомогти нам уявити, як виглядали б поп-ікони у 2022 році, якби не померли на піку своєї слави.

Для свого проєкту фотограф обрав:

  • британську аристократку, принцесу Діану
  • засновника культового гурту Queen Фредді Мерк'юрі
  • учасника легендарних The Beatles Джона Леннона
  • оскароносного Гіта Леджера - виконавця ролі Джокера у фільмі "Темний лицар"
  • рок-легенду і найкращого гітариста світу Джимі Гендрікса
  • вокаліста гурту Nirvana Курта Кобейна
  • поп-ідола Майкла Джексона
  • репера Тупака Шакура (2Pac), який став легендарним після смерті
  • "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі
  • одну з найвидатніших вокалісток у рок-музиці Дженіс Джоплін та інших.

Знімки вражають своєю реалістичністю!

Наче живі. Як би виглядали сьогодні Джон Леннон, Леді Ді і Фредді Мерк'юрі (фото)

Діана Спенсер (фото: instagram.com/alperyesiltas)

Наче живі. Як би виглядали сьогодні Джон Леннон, Леді Ді і Фредді Мерк'юрі (фото)

Фредді Мерк'юрі (фото: instagram.com/alperyesiltas)

Наче живі. Як би виглядали сьогодні Джон Леннон, Леді Ді і Фредді Мерк'юрі (фото)

Майкл Джексон (фото: instagram.com/alperyesiltas)

Наче живі. Як би виглядали сьогодні Джон Леннон, Леді Ді і Фредді Мерк'юрі (фото)

Пол Вокер (фото: instagram.com/alperyesiltas)

Наче живі. Як би виглядали сьогодні Джон Леннон, Леді Ді і Фредді Мерк'юрі (фото)

Гіт Леджер (фото: instagram.com/alperyesiltas)

Наче живі. Як би виглядали сьогодні Джон Леннон, Леді Ді і Фредді Мерк'юрі (фото)

Тупак Шакур (фото: instagram.com/alperyesiltas)

Наче живі. Як би виглядали сьогодні Джон Леннон, Леді Ді і Фредді Мерк'юрі (фото)

Джон Леннон (фото: instagram.com/alperyesiltas)

Наче живі. Як би виглядали сьогодні Джон Леннон, Леді Ді і Фредді Мерк'юрі (фото)

Курт Кобейн (фото: instagram.com/streetartglobe)

Наче живі. Як би виглядали сьогодні Джон Леннон, Леді Ді і Фредді Мерк'юрі (фото)

Джиммі Гендрікс (фото: instagram.com/streetartglobe)

Наче живі. Як би виглядали сьогодні Джон Леннон, Леді Ді і Фредді Мерк'юрі (фото)

Дженіс Джоплін (фото: instagram.com/streetartglobe)

Наче живі. Як би виглядали сьогодні Джон Леннон, Леді Ді і Фредді Мерк'юрі (фото)

Елвіс Преслі (фото: instagram.com/streetartglobe)

Наче живі. Як би виглядали сьогодні Джон Леннон, Леді Ді і Фредді Мерк'юрі (фото)

Селена Кінтанілья-Перес (фото: instagram.com/alperyesiltas)

Нагадаємо, днями у Польщі скасували концерт засновника легендарного гурту Pink Floyd Роджера Вотерса, який ненавидить Україну.

Також нещодавно колишній друг Ані Лорак розповів, чому вона обрала жити і працювати в Росії і ніяк не відреагувала на розв'язану її новою батьківщиною війну.

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