Помер знаменитий американський співак Тоні Беннетт: 7 кращих пісень легенди

Кращі пісні Тоні Беннетта

Беннетт розпочав свою музичну кар'єру в середині 1940-х років і вже за короткий термін здобув неабияку популярність завдяки своєму м'якому та виразному голосу, а також здатності передавати емоції через спів. Не вірите? Тоді самі послухайте.

I Left My Heart in San Francisco

The Good Life

Fly Me to the Moon

Steppin' Out with My Baby

Because of You

Rags to Riches

Cold, Cold Heart

Беннетт був дійсно видатним співаком, який до останніх днів продовжував активну діяльність в індустрії розваг. Навіть після 80-ти він давав концерти та записував альбоми.