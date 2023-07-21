Умер знаменитый американский певец Тони Беннетт: 7 лучших песен легенды

Умер культовый американский певец Тони Беннетт. Ему было 96 лет. За свою долгую и насыщенную карьеру он получил множество музыкальных премий, любовь поклонников со всего мира и глубокое уважение коллег по цеху - от Фрэнка Синатры до Леди Гаги.

Мы собрали семь лучших песен Беннетта в память о маэстро.

Беннетт был действительно выдающимся певцом, который до последних дней продолжал активную деятельность в индустрии развлечений. Даже после 80-ти он давал концерты и записывал альбомы.

Беннетт начал свою музыкальную карьеру в середине 1940-х годов и уже за короткий срок приобрел большую популярность благодаря своему мягкому и выразительному голосу, а также способности передавать эмоции через пение. Не верите? Тогда сами послушайте.

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