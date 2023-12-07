Помер зірковий український актор. Він так і не оговтався після поранення

Відомий український актор Василь Кухарський пішов з життя через своє поранення на війні з Росією. На жаль, воїни не вмирають лише у пам’яті, а в реальності все інакше.
Детальніше про причину смерті Василя Кухарського, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дружини актора Наталії у Facebook.
Про смерть Василя Кухарського повідомила його дружина Наталія. Вона написала щемливий пост на особистій сторінці у Facebook та повідомила світові цю новину.
"Сьогодні пішов на Небеса мій прекрасний чоловік, справжній воїн, мужній козак, талановитий актор, такий тато, про якого можна просто мріяти - Василь Кухарський. Любий і рідний, миленький котєтко- лети високо. І будь поруч завжди", - пише дружина полеглого актора.
На сторінці театру на Подолі, де він грав, також встигли повідомити новину про смерть Кухарського.
"Не стало Василя Кухарського. Він так і не зміг повернутися до життя. Дату прощання повідомимо згодом", - написано на сторінці театру.
Відомо, що з найперших днів жорстокого вторгнення росіян, Василь приєднався до лав ЗСУ. А 21 вересня режисер Олесь Санін повідомив, що Кухарського важко поранено в бою і він знаходиться в київській лікарні на лікуванні та реабілітації.
Чоловік довго намагався оговтатися від поранення, але врешті-решт, вижити не зміг. Кухарський помер у лікарні, через кілька днів після свого Дня народження у віці 42-х років.
Василь Кухарський помер після важкого поранення (фото: facebook.com/OlesSanin)
Василь Кухарський - відомий український актор театру та кіно. Він здобув освіту у Київському національному університеті театру, кіно і ТБ імені Івана Карпенка-Карого.
З 2008 року став актором Київського академічного драматичного театру на Подолі. Але театральною кар’єрою Василь не обмежився. Він знявся у десятках фільмів та серіалів, зокрема, в стрічці "Максим Оса та золото Песиголовця", де зіграв головну роль.
Також в його списку такі картини, як:
Василь Кухарський (фото: facebook.com/TeatrnaPodoli)
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