Умер звездный украинский актер. Он так и не пришел в себя после ранения

В чем причина смерти Василия Кухарского

О смерти Василия Кухарского сообщила его супруга Наталья. Она написала щемящий пост на личной странице Facebook и сообщила миру эту новость.

"Сегодня пошел на Небеса мой прекрасный муж, настоящий воин, мужественный казак, талантливый актер, такой папа, о котором можно просто мечтать - Василий Кухарский. Дорогой и родной, миленький котетко-лети высоко. И будь рядом всегда", - пишет жена павшего. актера.

На странице театра на Подоле, где он играл, тоже успели сообщить новость о смерти Кухарского.

"Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог вернуться к жизни. Дату прощания сообщим впоследствии", - написано на странице театра.

Известно, что с первых дней жестокого вторжения россиян Василий присоединился к рядам ВСУ. А 21 сентября режиссер Олесь Санин сообщил, что Кухарский тяжело ранен в бою и находится в киевской больнице на лечении и реабилитации.

Мужчина долго пытался оправиться от ранения, но в конце концов выжить не смог. Кухарский скончался в больнице, спустя несколько дней после своего Дня рождения в возрасте 42 лет.

Василий Кухарский скончался после тяжелого ранения (фото: facebook.com/OlesSanin)

Биография Василия Кухарского

Василий Кухарский - известный украинский актер театра и кино. Он получил образование в Киевском национальном университете театра, кино и ТВ имени Ивана Карпенко-Карого.

С 2008 стал актером Киевского академического драматического театра на Подоле. Но театральной карьерой Василий не ограничился. Он снялся в десятках фильмов и сериалов, в частности, в ленте "Максим Оса та золото Песиголовця", где сыграл главную роль.

Также в его списке такие картины, как:

"Крути 1918"

"Вікно життя"

"В полоні у перевертня"

"Забуті"

"Кислородна станція".

Василий Кухарский (фото: facebook.com/TeatrnaPodoli)