Помер відомий україський актор і письменник Євген Хаїт: що відомо (фото)

"Друзі! Пішов із життя наш друг, письменник-сатирик, драматург, поет, блогер, продюсер, людина, з якою ми товаришували та працювали з 1986 року Женя Хаїт. Серце зупинилося, хоч на серці він ніколи не скаржився. І запанувала порожнеча. Пишу і до кінця не розумію, що сталося. Женька, розумниця, дуже тонка та талановита людина", - написав Філімонов.

У Всесвітньому клубі одеситів також відреагували на сумні новини. Його учасники виразили співчуття близьким Євгена.

Євген Хаїт (фото: соціальні мережі)

"Пішов із життя письменник-сатирик, драматург, поет, блогер, продюсер, наш друг Євген Хаїт... Вічна світла про Євгена - у наших серцях... Щирі співчуття батькам Жені - Юлії та Валерію Ісааковичу Хаїту..." - йдеться у повідомленні.

Прощання з Євгеном Хаїтом пройде у фойє Одеської кіностудії у вівторок з 12:00. Актора поховають на Таїровському цвинтарі.

Євген Хаїт активно вів соціальні мережі та любив спілкуватися з публікою (фото: instagram.com/evgeniy_hait)

Хто такий Євген Хаїт

Євген Хаїт був учасником команди КВК Одеського державного університету, актором “Джентльмен-шоу” та сценаристом "Голі та смішні".

Євген Хаїт під час роботи (фото: соціальні мережі)

Друзі Євгена пишуть, що він був справжнім майстром слова.

"Майстер формулювань та наш беззмінний комерційний директор ще з часів наших після КВКшних гастролей. Як він любив життя! Він співав з ансамблем дівчат. Він проводив кастинг для "Голих і смішних" і мав славу знавця жіночої краси. Друже, без тебе так порожньо і погано! Спочивай із миром", - написав Філімонов.