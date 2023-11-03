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Умер известный украинский режиссер. "Ушел в иной мир великой харизмы"

Пятница 03 ноября 2023 15:00
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Умер известный украинский режиссер. "Ушел в иной мир великой харизмы" Архипчуку было 62 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Скончался известный украинский режиссер и организатор фестивалей, заслуженный деятель искусств Сергей Архипчук. Ему было 62 года.

Что известно о режиссере, чем он запомнился и почему скончался, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: Википедия, Facebook-страницы друзей и коллег Архипчука, в том числе посты журналистки Оксаны Щербак и экс-министра культуры Украины Евгения Нищука.

Что о режиссере говорят его коллеги и товарищи

О смерти Архипчука стало известно 3 ноября. Одной из первых об этом написала подруга режиссера Оксана Щербак. Она рассказала, что знала его много лет. Сначала они просто общались, а затем стали друзьями.

"Сегодня в иной мир ушел талантливый режиссер, один из соорганизаторов фестиваля "Червона рута" (1989), человек невероятной души и ума, глубоко влюбленный в Украину Сергей Архипчук... Иногда обижалась за резкость, потом он сам звонил по телефону и мы уже смеялись над причиной ссоры и начинали говорить о писателях, поэтах, современном тяжелом времени", - рассказала Щербак.

Умер известный украинский режиссер. &quot;Ушел в иной мир великой харизмы&quot;18 ноября режиссер должен праздновать свое 63-летие (фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008085881323)

Экс-министр Евгений Нищук написал, что очень ценил работу и талант Архипчука. Он добавил, что много работал с режиссером и театром "Мушля", который он основал.

"Снова печальные известия.. Отошел в иной мир великой харизмы и неустанного проторения Украинского культурного пространства мой старший сподвижник... Светлая память и соболезнования родным и близким!" - говорится в посте Нищука.

Умер известный украинский режиссер. &quot;Ушел в иной мир великой харизмы&quot;Умер известный украинский режиссер (фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008085881323)

Почему умер Архипчук

Точную причину смерти режиссера его друзья разглашать не стали. Но известно, что Архипчук серьезно болел. Более того, за день до его смерти друзья искали в соцсетях доноров крови.

"Все слова какие-то пустые и не передают того, что хотелось бы сказать. Это был очень сложный путь борьбы за жизнь в последние несколько месяцев. Еще не верится", - заявила подруга режиссера и добавила, что его семья потратила немало средств на его сложное лечение.

Умер известный украинский режиссер. &quot;Ушел в иной мир великой харизмы&quot;

Друзья пытались помочь Архипчуку (скриншот)

Чем известен режиссер Архипчук

Архипчук родился 18 ноября 1960 года в Ровенской области. В 1979 году окончил актерский факультет Государственного театрального училища Днепра, а также учился в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского.

Свою карьеру Архипчук начал с работы в Гуцульском эстрадно-фольклорном театре-студии "Заграва". Кроме того, режиссер работал в Донецкой опере, Днепропетровском театре имени Шевченко, а также в Закарпатском областном театре драмы и комедии.

Умер известный украинский режиссер. &quot;Ушел в иной мир великой харизмы&quot;Архипчук в 2009 году получил звание Заслуженного деятеля искусств Украины (фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008085881323)

Архипчук запомнился не только работой в театрах и операх. Наибольшую славу ему принесли фестивали. Он был режиссером рок-конкурса первой "Червоной руты". Также режиссер работал над созданием и проведением фестивалей "Тарас Бульба" и "Мазепа Фест".

С 2002 по 2003 годы Архипчук был ведущим программы "Кухонні пристрасті". Также он основал театр "Мушля" и школу телеведущих TV-lab, руководителем которой был с 2004 по 2010 годы.

Напомним, ранее стало известно, что умерла звезда "Главного госпиталя" Тайлер Кристофер.

Также мы уже рассказывали, что скончался спортивный журналист Артем Франков.

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