Помер відомий український лікар Ісаак Трахтенберг: величезна втрата для науки

Ісаак Михайлович Трахтенберг народився 11 листопада 1923 року у Житомирі. Закінчив школу у Києві, а потім став студентом філологічного факультету Київського університету. 1941 року вступив до Київського медичного інституту.

З 1947 року брав участь у перших повоєнних наукових форумах із профілактичної медицини. В 1951 здобув науковий ступінь кандидата медичних наук, в 1952 - вчене звання доцента. У 1964 - доктор медичних наук, а в 1966 він став професором.

Нагороджений медалями та грамотами, у тому числі "За оборону Києва". Заслужений діяч науки та техніки України, лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки, премії НАН України імені О. О. Богомольця. Його вважають фундатором вітчизняної токсикології.

"Ісаак Михайлович Трахтенберг майже 50 років не тільки очолював науковий колектив дослідників з медицини праці та профілактичної токсикології, а й берег і примножував наукові традиції нашого Інституту. наукової спільноти. Прощання відбудеться у понеділок, 30 січня, з 11:00 до 13;00 у конференц-залі інституту медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України", - повідомили в адміністрації.