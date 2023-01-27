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Помер відомий український лікар Ісаак Трахтенберг: величезна втрата для науки

Помер Ісаак Трахтенберг (фото: wikimedia org)
Автор: Анна Шиканова

Відомий український токсиколог та гігієніст Ісаак Трахтенберг помер у віці 99 років у Києві. Багато років він очолював науковий колектив дослідників з медицини праці та профілактичної токсикології. Також він був науковцем, лауреатом Державної премії у галузі науки та техніки.

Про смерть видатного вченого повідомили в Інституті медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України.

Ісаак Михайлович Трахтенберг народився 11 листопада 1923 року у Житомирі. Закінчив школу у Києві, а потім став студентом філологічного факультету Київського університету. 1941 року вступив до Київського медичного інституту.

З 1947 року брав участь у перших повоєнних наукових форумах із профілактичної медицини. В 1951 здобув науковий ступінь кандидата медичних наук, в 1952 - вчене звання доцента. У 1964 - доктор медичних наук, а в 1966 він став професором.

Нагороджений медалями та грамотами, у тому числі "За оборону Києва". Заслужений діяч науки та техніки України, лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки, премії НАН України імені О. О. Богомольця. Його вважають фундатором вітчизняної токсикології.

"Ісаак Михайлович Трахтенберг майже 50 років не тільки очолював науковий колектив дослідників з медицини праці та профілактичної токсикології, а й берег і примножував наукові традиції нашого Інституту. наукової спільноти. Прощання відбудеться у понеділок, 30 січня, з 11:00 до 13;00 у конференц-залі інституту медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України", - повідомили в адміністрації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що помер знаменитий актор Вахтанг Кікабідзе.

А ще розповідали про те, що помер талановитий український музикант.

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