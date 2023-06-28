Помер відомий український дитячий письменник Юрій Нікітінський

Що відомо про Юрія Нікітінського

"Юрій писав дотепно і сміливо, часом пробував жартувати на межі дозволеного, він не боявся експериментувати у письмі й таким чином створив найсмішніші свої книжки. В останні роки в різних видавництвах вийшли чудові українськомовні книжки Нікітінського - "Вовчик, який осідлав бомбу", "Міцна дружба Дімона", "Апокаліпсис: 40 правил виживання" та інші. Це непоправна втрата для української дитячої літератури", - прокоментував смерть автора простір дитячої книжки "БараБука".

Також вони зазначають, що Юрій зумів стати одним із найулюбленіших, "найживіших" дитячих письменників України. Юрія любили читачі й критики.

Автор народився 1970 року в Ашгабаді, Туркменістані. З 1984-го мешкав у Києві. Почав друкуватися з 1990 року. Працював у дитячій періодиці, зокрема редактором відділу молодіжних проблем у журналі "Однокласник". Видавав книжки в Україні та Росії, брав участь у створенні дитячих телепередач.

Юрій почав публікуватись ще у 1990-му році (фото: facebook.com/yuri.nikitinsky)

Творчий доробок автора

Письменник не одноразово розповідав, що його перші книги побачили світ завдяки випадковості. Доленосною для нього стала зустріч з класиком української дитячої літератури Анатолієм Костецьким. Саме завдяки йому в "Барвінку" вперше опублікували твори Юрія.

Саме Костецький наполіг на тому, щоб Нікітінсткий узявся за більші прозові форми. Так з'явилась збірка дотепних історій "Осторожно, пингвины!".

А завдяки випадковій зустрічі Юрія зі шведським письменником Пером Нільссоном, з'явився переклад казки "История с Драконом" шведською.

Юрій став одним із найулюбленіших дитячих письменників (фото: facebook.com/yuri.nikitinsky)

Трилогію Нікітінського "Таємниця викраденого горщика", "Таємниця старої пекарні", "Таємниця фальшивої монети" видали в Китаї.

У 2019 році книжка "Вовчик, який осідлав бомбу" увійшла до 30 найкращих дитячих, підліткових та родинних видань за версією "БараБуки", а книжка "Апокаліпсис: 40 правил виживання" опинилась серед переможців цього рейтингу 2021 року.

Про причину смерті Нікітінського поки не повідомляють.

Твори Юрія перекладали шведською мовою та видавали у Китаї (фото: facebook.com/yuri.nikitinsky)