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Умер известный украинский детский писатель Юрий Никитинский

Юрий Никитинский умер на 53-м году жизни (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

На 53-м году жизни скончался известный детский писатель Юрий Никитинский. Он был неоднократным призером и дипломантом литературных премий и конкурсов. Юрий стал одним из самых любимых авторов украинских малышей. Но его знали и далеко за пределами нашей страны - его трилогию издали в Китае и сказки переводили на шведский язык.

О смерти автора стало известно с его страницы Facebook.

Что известно о Юрии Никитинском

"Юрий писал остроумно и смело, порой пробовал шутить на грани дозволенного, он не боялся экспериментировать в письме и таким образом создал самые смешные свои книги. В последние годы в разных издательствах вышли замечательные украиноязычные книги Никитинского - "Вовчик, який осідлав бомбу", "Міцна дружба Дімона", "Апокаліпсис: 40 правил виживання" и другие. Это невосполнимая потеря для украинской детской литературы", - прокомментировал смерть автора пространство детской книги "БараБука".

Также они отмечают, что Юрий сумел стать одним из самых любимых, самых "живых" детских писателей Украины. Юрия любили читатели и критики.

Автор родился в 1970 году в Ашхабаде, Туркменистане. С 1984 жил в Киеве. Начал публиковаться с 1990 года. Работал в детской периодике, в частности, редактором отдела молодежных проблем в журнале "Одноклассник". Выдавал книги в Украине и России, участвовал в создании детских телепередач.

Юрий начал публиковаться еще в 1990 году (фото: facebook.com/yuri.nikitinsky)

Творческое наследие автора

Писатель не раз рассказывал, что его первые книги увидели мир благодаря случайности. Судьбоносной для него стала встреча с классиком украинской детской литературы Анатолием Костецким. Именно благодаря ему в "Барвінку" впервые опубликовали произведения Юрия.

Именно Костецкий настаивал на том, чтобы Никитинсткий взялся за большие прозаические формы. Так появился сборник остроумных историй "Осторожно, пингвины!".

А благодаря случайной встрече Юрия со шведским писателем Пером Нильссоном, появился перевод сказки "История с Драконом" шведским языком.

Юрий стал одним из самых любимых детских писателей (фото: facebook.com/yuri.nikitinsky)

Трилогию Никитинского "Таємниця викраденого горщика", "Таємниця старої пекарні", "Таємниця фальшивої монети" выдали в Китае.

В 2019 году книга "Вовчик, який осідлав бомбу" вошла в 30 лучших детских, подростковых и семейных изданий по версии "БараБуки", а книга "Апокаліпсис: 40 правил виживання" оказалась среди победителей этого рейтинга 2021 года.

О причине смерти Никитинского пока не сообщают.

Произведения Юрия переводили на шведский язык и выдавали в Китае (фото: facebook.com/yuri.nikitinsky)

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