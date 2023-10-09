Помер відомий український актор-зрадник: менше двох місяців він прожив у званні "заслуженого митця РФ"

Помер відомий український актор Михайло Голубович. Чоловік став відомим завдяки таким роботам як "Пропала грамота", "Дума про Тараса Бульбу", "Дорога на Січ", "Козаки йдуть" та іншим. У серпні цього року зрадник отримав від Путіна звання "заслуженого діяча мистецтв РФ".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.
Колаборанту було 79 років. Що стало причиною його смерті - не повідомляють.
У ЛНР чоловік переїхав у 2014 році, де з 1987-го і до самої смерті був художнім керівником Луганського академічного українського музично-драматичного театру.
Михайло Голубович (фото: скріншот з YouTube-каналу "Жизнь замечательных людей")
Крім того, він прославляв окупантів, виступаючи перед ними, намагаючись мотивувати їхні ворожі дії, незважаючи на те, що народився та провів своє дитинство у Черкаській області.
Додамо, що раніше путініст був обличчям вітчизняного кінематографу. Він часто грав козаків.
Михайло Голубович (фото: скріншот з YouTube-каналу "Жизнь замечательных людей")
Але після окупації Луганська Михайло перейшов на бік країни-агресорки і навіть отримав від її влади декілька нагород.
Раніше ми розповідали, що помер легендарний кіборг та підполковник Віталій Баранов.