RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Умер известный украинский актер-предатель: менее двух месяцев он прожил в звании "заслуженного деятеля РФ"

Михаил Голубович (фото: кадр из фильма "Последний янычар")
Автор: Иванна Пашкевич

Умер известный украинский актер Михаил Голубович. Мужчина стал известен благодаря таким работам как "Пропала грамота", "Дума о Тарасе Бульбе", "Дорога на Сечь", "Казаки уходят" и другим. В августе этого года предатель получил от Путина звание "заслуженного деятеля искусств РФ".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Что известно о Михаиле Голубовиче

Колаборанту было 79 лет. Что стало причиной его смерти - не сообщают.

В ЛНР мужчина переехал в 2014 году, где с 1987 и до самой смерти был художественным руководителем Луганского академического украинского музыкально-драматического театра.

Михаил Голубович (фото: скриншот с YouTube-канала "Жизнь замечательных людей")

Кроме того, он прославлял оккупантов, выступая перед ними, пытаясь мотивировать их враждебные действия, несмотря на то, что родился и провел свое детство в Черкасской области.

Добавим, что раньше путинист был лицом отечественного кинематографа. Он часто играл казаков.

Михаил Голубович (фото: скриншот с YouTube-канала "Жизнь замечательных людей")

Но после оккупации Луганска Михаил перешел на сторону страны-агрессорки и даже получил от власти несколько наград.

Ранее мы рассказывали, что умер легендарный киборг и подполковник Виталий Баранов.

Читайте РБК-Украина в Google News
актори