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Помер відомий український актор-зрадник: менше двох місяців він прожив у званні "заслуженого митця РФ"

Понеділок 09 жовтня 2023 20:35
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Помер відомий український актор-зрадник: менше двох місяців він прожив у званні "заслуженого митця РФ" Михайло Голубович (фото: кадр з фільму "Останній яничар")
Автор: Іванна Пашкевич

Помер відомий український актор Михайло Голубович. Чоловік став відомим завдяки таким роботам як "Пропала грамота", "Дума про Тараса Бульбу", "Дорога на Січ", "Козаки йдуть" та іншим. У серпні цього року зрадник отримав від Путіна звання "заслуженого діяча мистецтв РФ".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про Михайла Голубовича

Колаборанту було 79 років. Що стало причиною його смерті - не повідомляють.

У ЛНР чоловік переїхав у 2014 році, де з 1987-го і до самої смерті був художнім керівником Луганського академічного українського музично-драматичного театру.

Помер відомий український актор-зрадник: менше двох місяців він прожив у званні &quot;заслуженого митця РФ&quot;

Михайло Голубович (фото: скріншот з YouTube-каналу "Жизнь замечательных людей")

Крім того, він прославляв окупантів, виступаючи перед ними, намагаючись мотивувати їхні ворожі дії, незважаючи на те, що народився та провів своє дитинство у Черкаській області.

Додамо, що раніше путініст був обличчям вітчизняного кінематографу. Він часто грав козаків.

Помер відомий український актор-зрадник: менше двох місяців він прожив у званні &quot;заслуженого митця РФ&quot;

Михайло Голубович (фото: скріншот з YouTube-каналу "Жизнь замечательных людей")

Але після окупації Луганська Михайло перейшов на бік країни-агресорки і навіть отримав від її влади декілька нагород.

Раніше ми розповідали, що помер легендарний кіборг та підполковник Віталій Баранов.

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