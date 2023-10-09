Умер известный украинский актер Михаил Голубович. Мужчина стал известен благодаря таким работам как "Пропала грамота", "Дума о Тарасе Бульбе", "Дорога на Сечь", "Казаки уходят" и другим. В августе этого года предатель получил от Путина звание "заслуженного деятеля искусств РФ".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Что известно о Михаиле Голубовиче

Колаборанту было 79 лет. Что стало причиной его смерти - не сообщают.

В ЛНР мужчина переехал в 2014 году, где с 1987 и до самой смерти был художественным руководителем Луганского академического украинского музыкально-драматического театра.

Михаил Голубович (фото: скриншот с YouTube-канала "Жизнь замечательных людей")

Кроме того, он прославлял оккупантов, выступая перед ними, пытаясь мотивировать их враждебные действия, несмотря на то, что родился и провел свое детство в Черкасской области.

Добавим, что раньше путинист был лицом отечественного кинематографа. Он часто играл казаков.

Михаил Голубович (фото: скриншот с YouTube-канала "Жизнь замечательных людей")

Но после оккупации Луганска Михаил перешел на сторону страны-агрессорки и даже получил от власти несколько наград.